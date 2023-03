Civitanova: Civitanova, Open Day sulla prevenzione e visite gratuite per la festa della donna

4' di lettura

06/03/2023 - Informazione e prevenzione gratuita. Così l’Assessorato alle Pari Opportunità e all’Adolescenza del Comune di Civitanova, in collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, ha scelto di celebrare, mercoledì 8 marzo, la Giornata Internazionale della donna. Una serie di iniziative, che rientrano nel progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”, dall'Open Day nella sala consiliare a visite gratuite, per l’infanzia e l’adolescenza, all'ospedale cittadino.

«Riprende finalmente una bella consuetudine di sinergia virtuosa e utile, avviata ben prima del covid – commenta l’assessore Barbara Capponi -. Dall'inizio della nostra amministrazione infatti è stata forte la volontà di agganciare alla festa della donna momenti utili di informazione e prevenzione gratuita sulla salute. Quest'anno ci rivolgiamo in particolar modo alla fascia delle giovanissime, in continuità anche con le varie altre iniziative formative per adolescenti avviate dall'assessorato, tra cui il teen star o il parent star per i loro genitori, e per fare conoscere a tutti l'interessante opportunità dell' ambulatorio di endocrinologia e ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, eccellenza del nostro ospedale. Ringrazio tutti gli attori che hanno lavorato con noi per rendere questa proposta realizzabile ed accessibile a tutti, messa in piedi con l'entusiasmo di voler muoversi in rete, che genera una sempre più incisiva e concreta ricaduta sul territorio».

All’Ospedale di Civitanova Marche, la giornata dell’8 marzo sarà dedicata alla prevenzione gratuita per l’infanzia e l’adolescenza. Dalle 14 alle 17,30, presso l’Ambulatorio di Ginecologia ed Endocrinologia dell’Infanzia e dell’adolescenza del locale nosocomio sono previste visite gratuite in Co-presenza Specialistica, con ecografia office, a bambine e adolescenti accompagnate da un genitore, con prenotazione diretta e senza impegnativa telefonando al numero 0733-823054, dalle 8 alle 20, dei giorni feriali.

A seguire, presso la Sala Consiliare del Comune di Civitanova Marche, dalle 18.30 alle 19.30, si svolgerà un incontro aperto in cui saranno affrontati i problemi della pubertà, della crescita, dell’irregolarità mestruale e dell’obesità con gli Specialisti ospedalieri Dr. Filiberto di Prospero, Dr.ssa Enrica Fabbrizi e Dr.ssa Silvia Battistoni e sarà previsto l’intervento dell’Assessore alle politiche sociali Dott.ssa Barbara Capponi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Città Whatsapp Telegram Ancona 350.0532033 @VivereAncona Ascoli 353.4149022 @VivereAscoli Camerino 340.8701339 @VivereCamerino Civitanova 376.0316331 @VivereCivitanova Fabriano 376.0081705 @VivereFabriano Fano 350.5641864 @VivereFano Fermo 351.8341319 @VivereFermo Jesi 371.4821733 @VivereJesi Macerata 328.6037088 @VivereMacerata Osimo 320.7096249 @VivereOsimo Pesaro 371.4439462 @ViverePesaro Recanati 366.9926866 @VivereRecanati San Benedetto 351.8386415 @VivereSanBenedetto Senigallia 351.7275553 @VivereSenigallia Urbino 371.4499877 @VivereUrbino

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Civitanova.

Per Whatsapp aggiungere il numero 376 0316331 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”.

Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.