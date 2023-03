Basket: Samb, orgoglio Under 14. Francesca Cantone e Rocco Del Zompo selezionati tra i migliori della regione

2' di lettura

03/03/2023 - Grande soddisfazione per la formazione Under 14 della Sambenedettese Basket allenata dall'esperto allenatore Marco Borgognoni, che disputa il Campionato Elite.

Dal gruppo, esiguo ma compatto,composto di giovani molto interessanti, spiccano due atleti che in questa stagione hanno attirato l'attenzione della selezione marchigiana. Parliamo dei giovanissimi Francesca Cantone e Rocco Del Zompo.



La ragazza, classe 2009, è stata selezionata come una delle migliori atlete delle Marche e parteciperà ai raduni della selezione regionale. Oltre a giocare per i rossoblu, disputa anche il campionato femminile con Porto San Giorgio Basket ove sta ottenendo grandi risultati. La giovanissima è impegnata da oggi venerdì 3 marzo in un raduno con la selezione Marche. Per quanto riguarda il ragazzo, anche lui classe 2009, è stato selezionato tra i 20 migliori atleti della regione. Inoltre dovrà superare un'altra prova importante per poter entrare tra i migliori 12. La società si dice soddisfatta dei risultati fino ad ora raggiunti e intende ringraziare lo staff che quotidianamente si prende cura dei giovani atleti e mette a disposizione la propria esperienza .



Commenta così coach Borgognoni la chiamata per i due giovani rossoblu: "È una grande soddisfazione per noi. Francesca si allena con grande voglia di migliorare, ascolta e cerca sempre di replicare le cose sul campo. È una ragazza molto valida, incontra qualche difficoltà a livello fisico giocando con i ragazzi ma tecnicamente non ha nulla da invidiare a nessuno. Disputa il campionato femminile con la società amica Porto San Giorgio Basket e si comporta da vera professionista. Anche Rocco è un profilo interessante e si allena con grande intensità ed è molto forte fisicamente. Stiamo lavorando per garantirgli un grande futuro sotto tutti i punti di vista curando quindi i vari aspetti del gioco: fronte a canestro, uno contro uno e il tiro da fuori. È molto bravo a passare il pallone per mettere nelle condizioni i suoi compagni di realizzare ed ha una grande visione di gioco".