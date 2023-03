Liberali democratici europei, nominato il coordinatore regionale

1' di lettura

01/03/2023 - Dopo la costituzione di LDE, che riunisce molte associazioni e fondazioni di area liberal democratica, stanno cominciando a nascere le realtà territoriali.

Per la Regione Marche il coordinatore è il dottor Angelo Mucci. I primi passi saranno dotarsi di un'agile struttura organizzativa ed essere riconoscibili sul territorio creando gruppi locali. Per raggiungere l'obiettivo verranno sviluppate iniziative, eventi e dibattiti, al fine di facilitare sia l'incontro con realtà locali che alimentare l'opinione pubblica con idee, spunti e programmi di interesse nazionale e territoriale.

Il coordinatore Angelo Mucci commenta "per ovvie esigenze abbiamo un programma serrato. Vogliamo però sin da subito far sentire la nostra presenza in questa fase di veloce cambiamento del panorama politico nel nostro Paese. La nascita di un importante e vero terzo polo, liberale ed europeista, è un dovere per il futuro del nostro Paese. I mutamenti e le opinioni sono infatti senza dubbio una categoria diversa da quella delle idee; occorre quindi dare consapevolezza delle possibilità che un concreto partito liberale può offrire alla democrazia italiana, in difesa delle formazioni intermedie e della negazione dei privilegi."

Per approfondire la realtà LDE, libdemeuropei.it, dove è anche facile associarsi. Altre informazioni sono disponibili sui siti social. A breve partirà una comunicazione anche a livello regionale.