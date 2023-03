Istituzione sottosegretario presidenza giunta regionale, Mangialardi: “Centrodestra continua a tutelare privilegi e interessi particolari”

3' di lettura

01/03/2023 - “Lo spregiudicato utilizzo della Regione come strumento di consenso attraverso l’elargizione di contributi, incarichi e prebende, è probabilmente la massima espressione del malgoverno che contraddistingue il centrodestra marchigiano.

Un metodo che ieri ha trovato l’apice nell’approvazione definitiva della modifica allo Statuto regionale, la quale introduce la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta. Un provvedimento che non è solo un palese spreco di denaro pubblico, visto che, qualora Acquaroli avesse davvero ravvisato la necessità di istituire questa figura per il buon funzionamento della macchina amministrativa, avrebbe potuto approvare l’emendamento di Fabrizio Cesetti che chiedeva di nominarla scegliendo tra i consiglieri regionali eletti, senza aggravi di spesa. No, in questa modifica c’è molto di più. C’è l’idea di risolvere i conflitti interni alla coalizione facendoli pagare ai cittadini”.

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

“Non è un mistero per nessuno – spiega Mangialardi - che la creazione di questa nuova carica fosse già un obiettivo di Acquaroli all’indomani della sua vittoria alle regionali del 2020, frutto dello stesso accordo che gli aveva permesso di vincere la concorrenza di Massimo Bacci per la candidatura alla presidenza della Regione. Un accordo che, ricomponendo la spaccatura nel centrodestra, prevedeva che, alla fine del suo mandato, l’ex sindaco di Jesi rientrasse a Palazzo Raffaello dalla finestra in veste di sottosegretario, appunto, dopo essere stato accompagnato gentilmente alla porta dalla sua coalizione. Poi sappiamo tutti come è andata a finire: la sonora sconfitta alle elezioni amministrative di Jesi rimediata dal suo candidato e gli strascichi polemici seguiti dentro il centrodestra, hanno determinato l’impietosa fuoriuscita dalla scena politica di Bacci. Ma è rimasto il ruolo che gli era stato apparecchiato con largo anticipo. È chiaro che a quel punto qualcuno ha pensato di sfruttare al meglio l’occasione per recuperare e fidelizzare uno dei tanti amici degli amici rimasti senza poltrona. E così è stato, basti vedere l’elenco dei nomi che oggi risultano tra i papabili per il nuovo lauto incarico: il vicesindaco di Ascoli Giovanni Silvestri, il fondatore della lista Civitas Civici Paolo Mattei, a cui il voto dei marchigiani ha clamorosamente sbarrato l’ingresso in consiglio regionale, fino ad arrivare al leghista Mauro Lucentini, che dopo i fasti del recente passato, dove lo abbiamo visto alternarsi agilmente tra Regione Marche e Parlamento, oggi, per volontà popolare, si ritrova mestamente fuori da tutto”.

“Che questa commedia – conclude il capogruppo dem – rappresenti di fatto un aggiramento della legislazione nazionale in materia di riduzione del numero degli assessori regionali di contenimento della spesa pubblica, non sembra turbare né la giunta né la sua maggioranza in consiglio. Ma non è così per tanti nostri concittadini, ormai stanchi di questa politica regionale capace solo di tutelare privilegi e interessi particolari. Per questo motivo, come già annunciato, faremo immediato ricorso al governo affinché impugni il provvedimento e confidiamo che anche la Corte dei Conti ponga d’ufficio il tema della sua dubbia legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali”.