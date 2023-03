Ciccioli (FdI): “Il sottosegretario alla presidenza della Giunta sarà una importante figura di supporto"

2' di lettura

28/02/2023 - “Attraverso questa modifica alla Statuto della Regione Marche si introduce anche nelle Marche una importante figura per poter supportare, concretamente, l’attività del Presidente e del Governo regionale".

"Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, già presente in alcuni statuti regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise e, più di recente, Toscana), rappresenta un ideale completamento dello staff del Presidente, consentendo a quest’ultimo di poter essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato. Una figura che, considerando la riduzione del numero degli assessori da 8 a 6, ha determinato una concentrazione di deleghe con l’assegnazione agli attuali Assessori di un numero pari a 11 o 12 competenze che, di fatto, complica oggettivamente l’essere sempre puntuali nel seguire tutti gli ambiti, è assolutamente necessaria. La presenza di un Sottosegretario, infatti, va a supplire questa situazione. Una Legge istituzionale, emendata con le opposizioni, per renderla oggettiva e, per l’appunto, istituzionale.

Questa deliberazione statutaria stabilisce che il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale. Si prevede, ancora, la possibilità di assegnare alcune deleghe specifiche ai consiglieri regionali (Consigliere delegato) che rappresenta l’introduzione di un’altra novità che può consentire maggiore efficienza nell’attività politica-amministrativa. Sono certo che non sfuggirà a nessuno l’importanza di questa modifica allo Statuto che contribuirà in modo determinante a rendere maggiormente efficiente e funzionante l’Esecutivo della Regione Marche”.

Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, relatore di maggioranza, in merito alla votazione odierna.