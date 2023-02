UPI Marche. un anno di presidenza di Giuseppe Paolini

3' di lettura

27/02/2023 - A un anno di distanza dall’elezione a presidente dell’UPI Marche di Giuseppe Paolini, da poco riconfermato alla guida della Provincia di Pesaro Urbino, sono molte le novità e i cambiamenti che hanno riguardato l’Associazione durante il suo primo anno di mandato.

Paolini è stato coadiuvato nell’espletamento del suo ruolo dal rinnovato Consiglio di Presidenza composto dai presidenti delle cinque province delle Marche, Paolini (PU), Carnevali (AN), Parcaroli (MC), Ortenzi (FM), Loggi (AP), che ha dimostrato in questo primo anno, grande coesione e determinazione nell’affrontare le problematiche emerse e nel trovare le idonee soluzioni.



Importante è stato anche il ruolo svolto da due ulteriori organi dell’Associazione: il Consiglio Direttivo composto da un consigliere per ciascuna Provincia: Girolomoni (PU), Mandolesi (FM), Raffaeli (AN), Sestili (MC), Tonelli (AP) e il Collegio dei revisori dei conti composto dai consiglieri: Teodori, (AP) - Presidente, Calamita (MC) Silvestri (AP) e Acciarri (FM).



Un ruolo fondamentale nell’opera di rinnovamento dell’Associazione è stata certamente la nomina a direttrice dell’UPI Marche della Dott.ssa Valeria Ciattaglia, già dipendente dal 1997, che da anni svolgeva tale mansione. Il suo contributo è stato di centrale importanza per l’istituzione delle Commissioni in materie specifiche, composte dai dipendenti delle Province esperti nelle funzioni oggetto. Tali tavoli tecnici di lavoro hanno saputo valorizzare al meglio la professionalità dei dipendenti delle Province coinvolti e da mesi lavorano a pieno regime producendo documenti, osservazioni e pareri, che sottoposti al Consiglio delle Autonomie Locali, hanno valorizzato al meglio l’azione dell’UPI Marche che più volte è risultata decisiva nel bloccare o emendare proposte di legge. Altra importante novità introdotta dall’Associazione è stata il potenziamento della comunicazione interna ed esterna, con la realizzazione del sito web www.upimarche.it e l’attivazione della pagina facebook.



Questi nuovi strumenti, costantemente aggiornati, danno la possibilità all’UPI Marche e alle cinque Province di far conoscere la propria attività a un pubblico più vasto. Soprattutto per quanto riguarda l’azione della Province, all’interno del sito è attività una sezione, News delle Province, che riporta tutte le più importanti notizie che riguardano gli enti e in particolare lo svolgimento delle loro funzioni, in qualità di enti di area vasta, esercitate sui territori come: progetti o interventi sulla viabilità, edilizia scolastica e sulle autorizzazioni ambientali. Inoltre l’UPI Marche guidata dal presidente Paolini, che partecipa di diritto al Comitato Direttivo dell’UPI Nazionale, negli ultimi mesi è stata impegnata nell’affrontare l’impellente tema della riforma delle Province.



I disegni di legge presentati in Parlamento saranno a breve approfonditi da un comitato ristretto di Parlamentari che avrà il compito di produrre un testo unificato. L’UPI Marche avrà il gravoso compito, in questa fase di transizione, di presidiare e verificare le novità introdotte dalla riforma che prevede il ritorno all’elezione diretta degli organi politici delle Province. Ma il tema più importante da affrontare e da difendere nei prossimi mesi riguarda soprattutto quello delle funzioni fondamentali che gli enti dovranno svolgere e la relativa assegnazione di risorse che necessariamente dovranno essere adeguate, per garantire alle comunità amministrate il costante monitoraggio del territorio.