Senigallia: La Senigalliese Chantal Bomprezzi è la nuova segretaria del PD Marche

27/02/2023 - Chantal Bomprezzi, consigliere comunale a Senigallia, 32 anni, ha battuto Michela Bellomaria nelle primarie del Partito Democratico.

"Abbiamo vinto il congresso regionale - il suo primo commento - Non so trovare le parole per esprimere tutte le emozioni che sto provando. So solo che ho una immensa gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che con il loro sostegno ci hanno portato a questa grande vittoria.

Da domani inizia un nuovo cammino per il nostro partito e per le Marche. Saremo umili e laboriosi, pronti ad ascoltare tutti.

Grazie anche a Michela Bellomaria per la competizione leale e corretta e mi auguro che da domani si possa iniziare una collaborazione costruttiva per i nostri cittadini.

Il nostro partito finalmente torna ad essere la CasaPd"

Chantal Bomprezzi lavorerà insieme alla nuova segretaria nazionale Elly Schlein.