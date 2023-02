Primarie Pd, Montesi (Articolo Uno): "Riannodare filo rosso della rappresentanza e dell’identità"

2' di lettura

27/02/2023 - Il coordinatore regionale del partito commenta l'esito delle primarie che hanno portato al rinnovo della segreteria nazionale dei dem e di quella regionale

"Ieri è stata una bella giornata, per la sinistra in questo paese e anche nelle Marche: con una grande partecipazione al voto, sono state elette Elly Schlein segretaria nazionale del nuovo Pd e Chantal Bomprezzi segretaria regionale del Partito Democratico. Come Articolo Uno, fin dall’inizio. tutte e tutti ci siamo impegnati per Elly Schlein e per Chantal Bomprezzi. La nostra è una piccola comunità, ma crediamo di aver dato un contributo importante, in termini di voti e di coerenza politica. Abbiamo in questi lunghi anni, tenuta accesa la luce dell’esigenza di una forza politica della sinistra, riformista, e ferma sui valori che dovrebbe rappresentare la sinistra.

I temi del lavoro, della riduzione delle diseguaglianze, della transizione ecologica ormai non più rinviabile, dei diritti sociali e civili che non possono marciare separati. Uscendo dalla logica dell’autoreferenzialità, che purtroppo ha segnato Pd e sinistra negli ultimi anni. E su questi temi, dei quali si è fatta interprete Elly Schlein, le persone, di sinistra, si sono ritrovate e hanno espresso un’altra volta ancora la speranza di un cambiamento. Riannodare il filo rosso della rappresentanza e dell’identità. A partire da scelte nette e chiare. Da ieri inizia un nuovo percorso, anzi continua la fase costituente per ristabilire la connessione con il nostro popolo. Noi ci saremo, e daremo il nostro contributo, in una casa più grande, perché la destra c’è e fa la destra, lo abbiamo capito fin da subito: autonomia regionale, presidenzialismo, taglio alle risorse per la sanità pubblica, solo per citare alcune cose. E allora ricostruiamo e diventiamo la forza che riapre il dialogo anche con le altre forze politiche dell’opposizione, lasciando da parte le gelosie e le rigidità che non sono comprensibili.

E il cambiamento che si è avviato con Elly Schlein, è avviato anche nelle Marche, con Chantal Bomprezzi, che siamo sicuri saprà riaprire il Pd, guardare fuori e far guardare dentro ai tanti che in questi anni se ne sono andati, ma che hanno voglia di esserci. Uscendo dalle logiche interne e lanciando la sfida fuori, alle Marche". Questa la dichiarazione del coordinatore regionale di Articolo Uno, Massimo Montesi, dopo il voto per il rinnovo della segreteria nazionale e regionale del Partito Democratico.