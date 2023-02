Il Milan si riprende grazie alla vittoria con il Monza, ma tre punti sono ancora pochi per tornare seconda

3' di lettura

si riprende con la vittoria uno a zero sul Monza, aprtita del 18 febbraio. Una rete su zero, tre punti che migliorano la classifica ottenendo il quarto posto.

Dietro la Lazio, davanti la Roma dietro l'Inter che mantiene il secondo posto. Tre punti per i rossoneri sono pochi dopo due sconfitte ma la fiducia in sé ritorna, leggendo anche i commenti e le analisi degli esperti.

Opinioni che circolano anche tra i bookmakers, piattaforme che offrono oltre alle scommesse anche i giochi di carte e da casinò (cercando le varie poker room italiane affidabili).

Trasformismo di Pioli

Dal calcio inglese a quello italiano, l'argomenti di attualità di queste settimane è l'allenatore che resiste, che trasforma e che ha fiducia nei suoi mezzi. Il Corriere definisce il tecnicno rossonero trasformista, partendo dal 29 gennaio, giorno tremendo dopo aver perso contro il Sassuolo.

Tante interviste e dichiarazioni, la volontà dell'allenatore di cambiare qualcosa nella squadra, ad esempio rinunciando al calcio show per puntare più su presenze forti e tecnicamente sicure. Le spalle sostenute anche da Massara e Maldini che non hanno pubblicamenti imputato a Pioli la colpa della sconfitta del Milan, la sessione di calciomercato invernale non è stata semplice.

Effetto Ibrahimovic (Corriere)

Ibrahimovic in campo. Doveva rientrare prima per risollevare le sorti della, squadra, è il giocatore su cui il club punta tutto nei momenti di difficoltà. Il Corriere parla di effetto Ibrahimovic, è la capacità di questo giocatore di saper trascinare le squadre, giocatori più giovani e meno giovani. tanta l'esperienza in Champions.

La sua assenza è stata dovuta ad una riabilitazione sul crociato, "anche a Monza il centravanti è rimasto in panchina, segno che la condizione fisica è ancora insufficiente". Manca poco per il gioco effettivo, nel frattempo allenatore e dirigenza hanno lavorato singolamente sui giocatori per ricreare equilibrio ma anche disciplina: non bisogna perdere punti, insomma.

Monza Milan: risultato e descrizione del goal

Con Monza Milan, la squadra in casa si colloca all'undicesimo posto dopo quattro partite non perse. Il Milan invece ottiene il quarto posto, un buon risultato ma bisogna mantenerelo. Il Milan segna il suo goal salvifico al trentunesimo minuto con Junior Messias.

Le statistiche mostrano due squadre forti, il Monza in casa ha più energia, tecnica e sicurezza. Vicino al goal, le occasioni si fanno sentire e vedere. Inizia Leao con un palo alla sinistra, poi un'occasione dove Messia recupera un pallone e ha vicino Leao, lancio verso Di Gregorio cloccato.

Spunta un cartellino giallo, poi passaggio tra Theo Hernandez per Tomori, infine la rete arriva. Tutto parte da un cross di Kalulu, passaggio di Spezzina, palla a Messias sulla conclusione, la palla sfiora il palo e finisce dentro la rete. Da qui, il Milan rimarrà combattivo quanto il Monza che però riuscirà a resistere al secondo goal.

Chi è Junior Messias

Walter Junior Messia è un calciatore brasiliano nato a Ipating il 13 maggio 1001. Gioca con maglia rossonaera sia come centrocampista che come attaccante. Ottime doti offensive, nei dribbling, presenza importante in campo. Arriva al Milan dal Crotone dove ha giocato settanta partite e segnao quindici reti, dal 2019 al 2021. Arriva a Pioli nel 2021 e finora ha segnato otto reti in 42 presenze.