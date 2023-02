Jesi: “Gaspare Spontini, Celeste Amore”: presentato il docufilm sul compositore in vista dei 250 anni dalla nascita

3' di lettura

22/02/2023 - Il genio, la musica, il legame col territorio, l’amore per Celeste. C’è tutto il concentrato della vita di Gaspare Spontini (del quale l’anno prossimo ricorrono i 250 anni dalla nascita) nel docufilm sulla vita del compositore di Maiolati, presentato mercoledì 22 nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Jesi presso la sede del Subwaylab, che lo ha prodotto.

L’opera, quasi totalmente made in Marche, si chiama “Gaspare Spontini, Celeste Amore” e verrà proiettata in anteprima domenica 5 marzo alle 17:00 al teatro Pergolesi di Jesi (ingresso libero, ma è necessaria prenotazione del posto). “Spontini è stato un personaggio Rock” ha detto nel corso dell’incontro con i giornalisti Marco Centioni, sceneggiatore del film la cui regia è di Andrea Antolini, Alessandro Tarabelli e Diego Morresi, mentre il soggetto, dal quale è partita nel 2019 l’idea che ha poi beneficiato dei fondi della Regione Marche, è di Marco Cercaci e Marco Spagnoli. Ad interpretare Spontini è stato il cantante e leader de ‘Lo Stato Sociale’, il bolognese Lodo Guenzi, che in pochi sanno aveva iniziato la carriera di attore, mentre il ruolo dell’amata moglie del compositore, Celeste Erard, è stato affidato alla marchigiana Simona Ripari.

Alla presentazione erano presenti il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli. “Ringrazio tutto lo staff del Subwaylab per questa produzione intorno alla quale c’è grande attesa – ha detto il primo cittadino – perché un territorio si racconta in molteplici modi e quello della vita di Spontini incarna è una narrazione perfetta dell’evoluzione del nostro”. “La mia pria conferenza stampa come assessore alla cultura – ha ricordato Brecciaroli – è stata in occasione del primo ciak di questo film, quindi sono particolarmente affezionato a questa produzione, anche perché si tratta di un grande personaggio del nostro territorio, che compare addirittura nella toponomastica, dando il nome ad un comune”. Il docufilm spontinano dura 70 minuti ed ha beneficiato del sostegno, oltre che dei due comuni di Jesi e Maiolati, anche della “Fondazione Pergolesi Spontini”, della Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission ed è realizzata con il contrinuto del POR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 14-20.

“La grande sfida – ha confessato lo sceneggiatore Claudio Centioni – è stata quella di raccontare un personaggio molto conosciuto come artista, ma meno come persona. Spontini era un ribelle, con un carattere difficile, che è riuscito ad affermarsi all’estero divenendo uno dei grandi della sua epoca, ma che a fine vita ha lasciato Berlino (una delle città più fervide d’Europa dell’epoca NdR) per tornare nella sua terra per arricchirla con la sua esperienza e filantropia”. Nel corso di “Gaspare Spontini, Celeste Amore”, alle scene di fiction che narrano la vita, vengono alternate le testimonianze di importanti musicisti marchigiani quali Dardust, Raphael Gualazzi, Ruben Camillas, Paolo Marzocchi e Giancarlo Aquilanti, il compositore e direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara, Lucia Chiatti direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, il musicologo Federico Agostinelli, il critico musicale Guido Barbieri, Gabriella Cinti nipote del Podestà di Maiolati, Tiziano Consoli sindaco di Maiolati Spontini dal 2019 al 2022.

Centrale nel film è la grande storia d’amore con la tedesca Celeste, che lo segui sempre in ogni sua fuga fino al ritorno a casa in vecchiaia. In mezzo una vita intensa fatta di successi, invidie, gelosie e frequentazioni di personaggi storici come: Napoleone e Giuseppina Bonaparte, Richard Wagner, re Ferdinando IV di Sicilia e Federico Guglielmo III di Prussia, papa Pio IX. Nel cast sono inoltre: Rachele Antolini (Rachele), Andrea Caimmi (Ammiraglio Nelson), Marco Brandizi (Napoleone), Vanina Marini (Giuseppina Bonaparte), Victor Carlo Vitale (Gregorio XVI), Enrico Marconi (Wagner), Gianfranco Frelli (Goethe), Graziano Fabrizi (Abate), Tommaso Tarabelli (Tommaso).