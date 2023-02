Fano: Influencer e imprenditori digitali: a Fano un corso gratuito (e che ti paga pure)

2' di lettura

22/02/2023 - Spesso c’è il ‘cosa’, ma manca il ‘come’. Allora ecco il corso – perdipiù completamente gratuito (anzi, che ti paga pure) – che cerca di metterci una pezza. Il settore è quello vastissimo dell’imprenditoria digitale. Una vera e propria giungla, oramai, fatta di influencer, gamer e altre figure più o meno definite. Con un comun denominatore: quello di essere imprenditori, anche se da fuori c’è ancora chi fatica ad accettarlo.

Il problema è che spesso manca una guida, una formazione specifica. ‘Estro’ è il nome del progetto-ombrello promosso da Digital Smart – ente di formazione Made in Fano - in collaborazione con altre figure, all’interno del quale si colloca il corso pensato appositamente per la realtà fanese. La proposta formativa – organizzata interamente da Digital Smart - è stata finanziata dalla Regione Marche e patrocinata dal Comune di Fano. Un’occasione rara, se si considera che corsi come questi vengono pagati anche centinaia di euro. Invece, in questo caso, si offrono 65 ore di lezioni frontali e seminari, oltre a una seconda fase fatta di laboratori – individuali o di gruppo – e di affiancamenti per trasformare un’eventuale propria idea già definita in un percorso aziendale vero e proprio.

Dal marketing al neuromarketing, passando per l'utilizzo dei social, le strategie di branding, l'apertura e la gestione dell’impresa e le modalità per trovare investitori: come spiegato dalla coordinatrice Fiammetta Sailis saranno questi alcuni dei temi trattati dal prossimo 13 marzo, un po’ online e un po’ in presenza in via Campanella 1, nell’ex sede dell’università in zona Codma. Le lezioni si svolgeranno di mattina due o tre volte a settimana: il calendario ufficiale uscirà il 3 marzo, ma per iscriversi c’è tempo soltanto fino al 27 febbraio. L’iniziativa è rivolta ai diplomati disoccupati residenti a Fano di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovviamente con ambizioni da imprenditori e startuppers. Oltre a essere tutto completamente gratuito, chi parteciperà al 75 per cento del corso riceverà addirittura 400 euro in buoni spesa da utilizzare per l’acquisto delle prime attrezzature utili alla propria attività imprenditoriale.

“Occorrono competenze per essere competitivi – ha commentato entusiasta l’assessora al digitale Cora Fattori -. Ok il Pnrr e tutti i finanziamenti del caso, ma la formazione resta fondamentale. Come Comune abbiamo il dovere di fare rete anche con il privato a vantaggio dei giovani. Molti ragazzi hanno le idee ma non gli strumenti, non la benzina per andare avanti. Se non sostenessimo iniziative come questa non saremmo dei buoni amministratori”. La buona notizia è anche che non c’è neppure un numero massimo di iscritti: se numerosi verranno infatti suddivisi in più gruppi. Tutte le informazioni su www.digitalsmart.eu.