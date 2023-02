Scossa di 3.8 nella notte: le Marche tornano a tremare

1' di lettura

21/02/2023 - Il sisma a Treia, in provincia di Macerata. Lo scuotimento è stato avvertito in tutta la Regione, con segnalazioni perfino a Perugia ed in Abruzzo.

Non c'è pace per le Marche. All'1:07 di questa notte la terra è tornata a tremare nell'entroterra marchigiano, più precisamente a Treia (MC). Stando ai dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8 ed una profondità di nove chilometri.

Avvertita distintamente in tutta la Regione, la scossa ha svegliato molti marchigiani e provocato paura non solo nel maceratese ma anche in tutto l'anconetano, con oscillazioni segnalate anche in Abruzzo ed in Umbria.