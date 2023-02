Dalla commissione governo territorio via libera per la proposta di legge su grandi derivazioni idroelettriche

2' di lettura

21/02/2023 - Via libera dalla Commissione Governo del territorio per la proposta di legge a iniziativa dei consiglieri della Lega “Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nelle Marche e determinazione del canone in attuazione delle norme nazionali in materia”.

La pdl, relatori il Presidente Luca Serfilippi e il suo Vice Luca Santarelli, regola, nel rispetto dell’ordinamento europeo e della normativa statale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in scadenza e nei casi di decadenza o rinuncia; la determinazione del canone di concessione; il passaggio a titolo gratuito della proprietà dallo Stato alla Regione delle opere “bagnate”. La normativa si applica alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico aventi una potenza nominale media annua superiore a 3.000 Kw. Nelle Marche sono tutte assegnate a società del Gruppo Enel e in scadenza l’1 aprile 2029. L’applicazione dei nuovi canoni decorrerà dal primo gennaio 2024 e determinerà maggiori introiti finanziari alla Regione per circa 3 milioni di euro. Verranno redistribuiti per il 45% ai Comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche; per il 50% saranno utilizzati dalla Regione per finanziare interventi regionali diretti a sostenere le politiche energetiche rinnovabili; il restante 5% verrà destinato a finanziare le misure del piano di tutela delle acque. La pdl sarà trasmessa al Cal, Crel e Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) per i pareri di competenza.

Nel proseguimento dei lavori via libera a maggioranza anche per la proposta di legge a iniziativa del consigliere Udc Dino Latini “Modifiche alla legge regionale n. 17 del 20 aprile 2015,(Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) di cui sono relatori Simone Livi (Fdi) e Luca Santarelli (Rinasci Marche). La pdl interviene sulle norme edilizie in vigore per favorire il mantenimento delle altezze interne esistenti nei locali situati nei centri storici con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno 70 anni.