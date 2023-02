Pesaro: Vodka contraffatta, sequestri anche a Pesaro: scoperto giro d'affari di un milione di euro

1' di lettura

20/02/2023 - Vodka proveniente dalla Georgia riportava marchi contraffatti di due famose aziende produttrici Oltre 8mila bottiglie state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso, anche a Pesaro.

L'indagine delle Fiamme Gialle ha accertato che gli alcolici erano stati venduti ad attività nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo, dove sono stati effettuati altri controlli.



La guardia di finanza ha tracciato la vendita di altre 21mila bottiglie di vodka a numerosi commercianti italiani, nei confronti dei quali sono ancora in corso approfondimenti, per un giro d'affari complessivo stimato in oltre un milione di euro.



Gli alcolici contraffatti sono risultati prodotti in Georgia e venduta da un'azienda rumena ad alcuni importatori con sede a Milano e Torino, che l'hanno introdotta in Italia tramite un deposito fiscale olandese.