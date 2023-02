Fano: Traffico internazionale di vodka contraffatta, sequestrate oltre 8mila bottiglie: blitz anche in provincia di Pesaro Urbino. Il giro d’affari è di oltre un milione di euro

1' di lettura

20/02/2023 - Oltre 8mila bottiglie da un litro sequestrate e un giro d’affari di oltre un milione di euro. Sono alcuni numeri dell’operazione messa in atto dalle Fiamme Gialle di Treviso, che di fatto hanno stroncato un business illegale legato alla vendita di alcolici contraffatti, in quanto rimandavano indebitamente a dei marchi noti.

Il sequestro ha riguardato anche la provincia di Pesaro Urbino, dove la vodka era già stata commercializzata, oltre ovviamente al trevigiano – dove è stato tolto dal mercato il maggior numero di bottiglie – e alle zone di Vicenza, Cremona, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo. In tutto sono state sequestrate 8.092 bottiglie, ma la guardia di finanza ne ha tracciate altre 21.466 risalendo a diversi commercianti italiani, nei confronti dei quali sono ancora in corso degli approfondimenti allo scopo di eliminare dal mercato tutta la vodka contraffatta. Il giro d'affari stimato è di oltre un milione di euro.

Tutto è cominciato grazie a una segnalazione da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode. A quel punto la procura di Treviso ha deciso di procedere per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Scattati i controlli in collaborazione con le due aziende produttrici vittime della contraffazione, la finanza ha constatato come le etichette fossero state falsificate con tecniche sofisticate. Ricostruendo l’intera filiera si è scoperto che l’alcol veniva prodotto in Georgia e venduto da un’azienda rumena ad alcuni importatori con sede a Milano e Torino, i quali l’hanno poi introdotto in Italia attraverso un deposito fiscale olandese.