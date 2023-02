Addio a Ilario Castagner, ex allenatore dell'Ascoli

1' di lettura

19/02/2023 - Lutto nel mondo del calcio. Sabato 18 febbraio si è spento all'età di 82 anni Ilario Castagner, ex allenatore di tante squadre italiane, tra cui l'Ascoli

A darne notizia il figlio Federico, con un post sui social: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano – scrive il figlio Federico su Facebook – Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà”. Castagner si è spento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, la città dove aveva scelto di mettere radici, quando negli anni Sessanta da Vittorio Veneto arrivò in Umbria da giocatore.

La storia di Ilario Castagner è legata a doppio filo al Perugia: prima come giocatore, da centravanti in serie C, poi come allenatore in due diversi momenti. Guidò i Grifoni, il cosiddetto "Perugia dei miracoli", prima alla promozione in A e poi ad uno storico secondo posto, dietro il Milan, nella stagione 1978-79, chiusa senza sconfitte. Nel corso della sua lunga carriera Castagner ha allenato diverse grandi squadre come Inter, Milan (vinse il campionato di B dopo la retrocessione per lo scandalo calcioscommesse) e Lazio (sempre in B).

Ilario Castagner ha guidato anche l'Ascoli per tre stagioni, in serie A. Chiamato da Costantino Rozzi nel 1986, con i bianconeri vinse subito la Coppa Mitropa e centrò la salvezza per due stagioni consecutive. Venne però esonerato all'inizio della terza, nel 1988-89. Dopo aver guidato anche Pescara e Pisa, Castagner chiuse la sua esperienza da allenatore nel 1999 tornando nella sua Perugia.