Fermo: Superenalotto: nuovi milionari nelle Marche, ma del vincitore dei 156 milioni nel 2021 a Montappone ancora nessuna traccia

2' di lettura

18/02/2023 - Parola del Sindaco Mauro Ferranti

Montappone- La vincita del Superenalotto di ieri che ha baciato anche i 2 comuni marchigiani di Montecassiano( MC) e Montegranaro , ha nuovamente acceso i riflettori sulla nostra regione e scatenato la caccia ai probabili vincitori. In particolare ha rinverdito il ricordo di quel 22 maggio del 2021, quando fu il piccolissimo centro di Montappone( 1700 abitanti) a salire agli onori delle cronache nazionali per aver sbancato il montepremi del Superenalotto, allora pari a ben 156 milioni di euro, tutti vinti con una unica giocata da 2 euro nella ricevitoria di Tulliani Serio gestito da Giammario Mennecozzi. In quel caso si scatenò un enorme entusiasmo che aveva acceso anche la speranza dell’Amministrazione comunale che quella grande fortuna ricadesse in qualche modo sul bene comune, cioè a favore del paese.

Tanto che lo stesso Sindaco di Montappone Mauro Ferranti in qualche appello pubblico aveva apertamente espresso la propria speranza che l’ignoto vincitore di tutta quella fortuna si facesse vivo in qualche modo, azzardando anche qualche aspettativa. “ Auspicavamo che potesse lasciare un segno tangibile sul territorio comunale, magari realizzando in loco una struttura per anziani, data l’elevata età di gran parte dei cittadini residenti. O che, comunque, potesse contribuire allo sviluppo culturale locale, magari sostenendo il Museo del Cappello , nostro fiore all’occhiello che ci connota a livello internazionale per la nostra storia manifatturiera nel settore- racconta il Sindaco Ferranti- Invece buio totale. In questi ormai 2 anni non c’è stato nessun segnale da parte sua. Né con il Comune, né con il proprietario della ricevitoria. Né, a tutt’oggi, abbiamo idea di chi possa essere il vincitore . In paese è girata qualche chiacchera, però mai sostenuta dai fatti, quindi senza fondamento. Oggi alla luce di questo nuovo jackpot mi auguro che i nuovi marchigiani baciati dalla fortuna in questa tornata, facenti parte del sistema di 90 schede vincitrici in Italia, possano trovare giovamento alla loro vita e abbiano anche buon cuore”.