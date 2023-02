Fano: Caro-bollette, aiuti per le famiglie fragili: da Aset quasi 290mila euro in un anno per il pagamento di acqua e rifiuti. Seri: “Una boccata d’ossigeno”

4' di lettura

14/02/2023 - Tempo di crisi, le bollette si assestano ancora su livelli piuttosto alti. E Aset cerca anche questa volta di metterci una pezza. Ammonta infatti a circa 290mila euro il fondo stanziato dalla società dei servizi a favore delle categorie sociali più fragili.

Nello specifico, il fondo sociale per le famiglie in carico al welfare per l’idrico, nel 2023 da parte di Aset, ammonta a 97mila euro. Per la Tari, invece, per l’anno in corso il fondo della società per le famiglie in carico al welfare o ai servizi sociali è di 35mila euro. Altri 157 mila euro saranno invece destinati al sostegno per il pagamento della tassa dei rifiuti tramite apposito avviso pubblico che verrà pubblicato in accordo tra Tributi e Servizi Sociali dopo averne condiviso i criteri con le organizzazioni sindacali, con cui l’amministrazione comunale sta definendo un protocollo d'intesa a riguardo delle politiche di bilancio per il 2023.

Aset ribadisce dunque il suo impegno a vantaggio delle categorie economicamente più in difficoltà. Già nel 2022 – e non solo - aveva messo a disposizione risorse da cui poi i servizi sociali del Comune avevano potuto attingere per evitare il pagamento delle utenze domestiche alle famiglie con Isee inferiore ai 7.800 euro, parametro previsto da regolamento. Nella fattispecie ne hanno beneficiato 60 famiglie per le bollette dell’acqua (il fondo stanziato era di 22mila euro) e 33 per la Tari (6.500 euro). Numeri nettamente inferiori rispetto alla cifra messa sul piatto per il 2023, questo perché lo scorso anno si era potuto contare su fondi statali legati al momento pandemico che ora sono venuti meno. Questo ha permesso di accumulare un tesoretto che ora risulta particolarmente utile, data la persistente difficoltà nel pagamento dei tributi da parte di tante famiglie.

Questi numeri diventano ancora più significativi se si considera un arco temporale più lungo. Dal 2015 a oggi soltanto il Comune di Fano (socio di maggioranza di Aset) ha potuto contare su circa 450mila euro erogati dalla società dei servizi per agevolare il pagamento della Tari alle famiglie più fragili, a cui si aggiungono altrettante risorse per l’abbattimento delle bollette per il servizio idrico.

“Riteniamo che in un momento come quello attuale – ha commentato il presidente di Aset Paolo Reginelli - sia opportuno avere un occhio di riguardo attraverso iniziative come questa. Così, in accordo con il Comune, abbiamo deciso di destinare questa cifra che riteniamo più che dignitosa per fornire una risposta concreta ai cittadini e alle loro difficoltà”. Dello stesso parere anche il sindaco Massimo Seri. “Questa – ha detto – è una risposta chiara e netta per sostenere le famiglie più bisognose. Anche attraverso la società dei servizi abbiamo voluto fare la nostra parte in questo momento davvero difficile. Queste risorse rappresentano una boccata d’ossigeno per un buon numero di famiglie, e vanno considerate il frutto di una chiara scelta politica che continuiamo a perseguire nell’ottica di tenere coeso il tessuto sociale”.

A ribadire l’impegno dell’amministrazione comunale è stato anche l’assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. “Il sostegno al pagamento delle utenze domestiche – ha detto -, insieme al contributo per il pagamento dell’affitto e a quello per l’acquisto dei beni di prima necessità, sono strumenti fondamentali che i servizi sociali utilizzano per accompagnare, attraverso un lavoro svolto con professionalità, i nuclei familiari in disagio economico verso una maggior autonomia, così che possano riconquistare responsabilità e fiducia nel futuro”.

“Questi interventi – ha inoltre rimarcato l’assessora ai tributi Sara Cucchiarini - sono stati incrementati negli ultimi anni attraverso le risorse pervenute dal governo per il sostegno all’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche. In particolare per la Tari, negli ultimi tre anni, le risorse utilizzate tramite avviso pubblico, a copertura totale o quasi del pagamento della bolletta, sono state di circa 2 milioni di euro. Misure che hanno fatto la differenza”.