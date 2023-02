Nursind chiede la proroga concorso unificato per infermieri Regione Marche

2' di lettura

13/02/2023 - Graduatoria concorso infermieri in scadenza, Nursind chiede la proroga del concorso unificato per infermieri della Regione Marche.

La scrivente Segreteria territoriale Nursind Ancona Sindacato delle Professioni Infermieristiche a sostegno delle molteplici preoccupazioni ed istanze di numerosi professionisti sanitari infermieri in relazione all’imminente scadenza della graduatoria del concorso unificato per infermieri,

CHIEDE

alla Regione Marche di attivare con ogni urgenza un legittimo procedimento che consenta la deroga di almeno 1 anno di questa scadenza.

Come è noto il concorso della Regione Marche bandito nel 2019 ha subito molte vicissitudini e ritardi, gli esami concorsuali si sono svolti solo nel 2021 durante la pandemia, molti non poterono neanche partecipare perché già impegnati a fronteggiare il COVID nelle strutture sanitarie e infine delle oltre 12.000 domande solo 2254 infermieri riuscirono ad essere ammessi nella graduatoria finale.



La Regione Marche ha sempre asserito che ci sarebbero state oltre 2000 nuove assunzioni di personale sanitario, quindi era previsto, considerata anche la notevole carenza di risorse infermieristiche, che in due anni questa graduatoria sarebbe stata presto esaurita.

Invece non è stato così, ancora, circa metà di questi colleghi infermieri aspettano la chiamata per la collocazione a tempo indeterminato presso il Servizio Sanitario della Regione Marche.

Alcuni addirittura sono attualmente impiegati a tempo determinato da anni nei servizi sanitari della Regione Marche, hanno acquisito esperienza, competenze, hanno superato positivamente “il periodo di prova” ed ora senza una deroga della graduatoria, si rischia di “perderli”.

Del tutto incomprensibile anche la decisione di non rendere fruibile la graduatoria ad altre Regioni, scelta che ha condizionato fortemente lo scorrimento della stessa.

Il Servizio Sanitario della Regione Marche si può permettere questo inutile e dannoso spreco di risorse umane?

Per il concorso unificato del 2019 sono stati spesi molti fondi di bilancio, tempo, energie, senza contare l’impegno, la speranza ed i sacrifici di tanti colleghi professionisti infermieri marchigiani che attendono di potersi avvicinare presso la propria famiglia.

Ribadiamo pertanto la necessità della proroga della graduatoria per poter dare la possibilità alle neo AST ed alle altre Aziende Sanitarie della Regione Marche di attingere dalla graduatoria in essere, agevolando le prassi burocratiche, ridurre inutili oneri amministrativi e ridare speranza a tutti coloro che con grossi sacrifici si sono piazzati utilmente nella graduatoria.

Ci auspichiamo anche che la Regione Marche interceda con il Governo Centrale affinché sia il più possibile convincente nel proporre l’approvazione dell’emendamento inserito nelle Milleproroghe, che vedrebbe quantomeno la proroga della graduatoria concorsuale per un altro anno.