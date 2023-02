Le aziende trasformative e i loro frutti, se ne parla in un incontro promosso dall’Università per la Pace

1' di lettura

13/02/2023 - Secondo appuntamento dell’edizione 2023 del corso permanente online promosso dalla Set, la Scuola per l’economia trasformativa dell’Università per la Pace. In programma per mercoledì 15 febbraio alle 18 una lezione a cura di Laura Bongiovanni, responsabile dell'Osservatorio Isnet sull’impresa ad impatto sociale in Italia, con al centro dell’attenzione il tema "Le aziende trasformative e i loro frutti".

L’incontro sarà come sempre online su piattaforma zoom e in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Università per la pace https://www.facebook.com/UnivPace

Il corso permanente online "L'Economia nascente: idee ed esperienze oltre il vecchio modello" è rivolto a persone che lavorano e operano nell’economia, a insegnanti, studentesse e studenti, a coloro che hanno un ruolo nelle istituzioni o che sono figure di riferimento nella propria comunità territoriale e sociale. Il programma completo è pubblicato sul sito dell’Università per la pace al link https://www.consiglio.marche.it/pace/Programma%20Corso%20online%20Scuola%20Economia%20Trasformativa%202023.jpg