Congresso Pd, raccoglie ampi consensi mozione Mangialardi per fermare escalation guerra in Ucraina: “Partito ascolti la voce della base”

2' di lettura

13/02/2023 - Sta raccogliendo ampi consensi tra gli iscritti del Partito Democratico l’ordine del giorno presentato dal capogruppo regionale Maurizio Mangialardi che chiede agli organismi nazionali del partito di sollecitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché il governo italiano si attivi nei confronti dell’Unione Europea per una soluzione diplomatica che preveda l’immediata cessazione di ogni attività bellica e l’avvio, sotto il coordinamento della stessa Unione, di un tavolo negoziale tra Russia e Ucraina con lo scopo di perseguire una pace stabile e duratura.

Il documento, che riprende i contenuti della mozione presentata a prima firma dello stesso Mangialardi dal gruppo assembleare in consiglio regionale per chiedere alla Regione Marche di aderire alla campagna “Italia, ripensaci!”, è stato votato quasi all’unanimità in tutti i congressi comunali che si stanno svolgendo sul territorio regionale.

“Sono molto soddisfatto – afferma Mangialardi – perché i nostri iscritti e i nostri gruppi dirigenti locali stanno dando prova di grande sensibilità sui temi della pace e del disarmo nucleare. Temi che, purtroppo, sono molto più scottanti e attuali di quanto la politica nazionale stia dando prova di saper cogliere. La tragedia della guerra in Ucraina va fermata quanto prima e io credo che non solo il governo nazionale, ma anche tutto il Parlamento sia chiamato a dare voce alla richiesta di pace che arriva dalla maggioranza degli italiani, chiedendo all’Unione europea di spingere forte sull’iniziativa diplomatica ed evitare ogni rischio di un'escalation del conflitto su scala mondiale fino alla deflagrazione nucleare”.

L’ordine del giorno di Mangialardi, che chiede al Partito Democratico di rendersi protagonista anche di un’iniziativa nei confronti del Partito Socialista Europeo affinché l’intera famiglia dei socialisti e democratici europei ponga con forza il tema della necessità di una soluzione diplomatica al conflitto con l’apertura di un tavolo negoziale tra Russia e Ucraina, sarà ora allegato agli atti del congresso e trasmesso agli organismi nazionali.

“Da mesi – spiega Mangialardi – diciamo che per rilanciare il Partito Democratico è occorre rafforzare la partecipazione degli iscritti alle scelte e tenere conto delle volontà espresse dalla base: mi sembra che l’ampio consenso ottenuto da questo documento possa rappresentare un primo importante banco di prova per dare corso a queste aspettative e rimettere la nostra organizzazione in sintonia con i sentimenti pacifisti largamente diffusi nel nostro Paese”.