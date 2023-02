BIT, Leonardi (FdI): "Turismo un volano per l'economia italiana e marchigiana"

1' di lettura

13/02/2023 - In occasione della BIT - Fiera Italiana del Turismo, trovo opportuno focalizzare l'attenzione sull'importanza che questo settore ricopre nell'economia italiana e marchigiana.

Il turismo è infatti un vero e proprio volano economico da affiancare all'economia industriale e artigianale del nostro Paese, completando un sistema produttivo efficace come quello italiano, svolgendo peraltro il ruolo di "biglietto da visita" per l'Italia nel mondo, ruolo fondamentale per la crescita di tutti gli altri settori. Di queste opportunità ho avuto modo di discutere ieri insieme al Ministro per il Turismo Daniela Santanchè e al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ponendo l'attenzione sulle iniziative già intraprese: a livello nazionale, vanno citate le risorse per la riqualificazione delle strutture ricettive, con quasi un miliardo e mezzo messi a disposizione degli operatori turistici per migliorare la propria offerta; a livello regionale invece un esempio pratico si trova nelle risorse governative individuate in sinergia con la Giunta Acquaroli per la continuità territoriale marchigiana, a partire dai nuovi collegamenti aerei tra Falconara e Roma, Milano e Napoli, consentendo anche ai viaggiatori delle destinazioni più lontane di poter arrivare nelle Marche attraverso lo scalo senza dover cambiare modalità di trasporto. Negli interventi a favore del turismo, credo vadano considerate anche le iniziative a difesa della costa: pur essendo un intervento di natura infrastrutturale e ambientale, infatti, la tutela del patrimonio costiero come avvenuto nel litorale marchigiano consente a tanti operatori di poter promuovere in piena sicurezza un bene naturale di prestigio mondiale.



Questo quanto dichiara Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marche e Segretario della X Commissione del Senato "Affari sociali"