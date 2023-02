Anche il 2023 si prospetta un anno ricco di eventi per Consorzio Marche Spettacolo

5' di lettura

13/02/2023 - Anche il 2023 si prospetta un anno ricco di eventi. Esperienze di teatro italiano e internazionale, nuovi linguaggi della ricerca, danza, lirica, musica e circo contemporaneo: il sistema dello spettacolo dal vivo delle Marche è in continuo fermento e offre intrattenimento per tutte le età. Il Consorzio Marche Spettacolo - soggetto regionale a cui aderisce gran parte degli enti di spettacolo (47 i Consorziati ad oggi) - coordina questa rete e ne promuove le attività, consultabili sul portale marchespettacolo.it.

Mai come quest’anno il Teatro dimostrerà la propria multidisciplinarietà, intersecando la prosa con il teatro ragazzi, il musical, il circo e la danza.

Oltre alle stagioni teatrali multidisciplinari organizzate da AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, che raggiungono in maniera capillare i luoghi di spettacolo regionali, meritano particolare attenzione la stagione di prosa al Teatro Misa di Arcevia (AN) e la rassegna teatrale “Tra Amore e Follia”, entrambe curate da Teatro Giovani Teatro Pirata; la stagione teatrale dei Teatri di Civitanova; la Stagione di Ancona di Marche Teatro al Teatro delle Muse; le rassegne “Il Teatro” e “Donna Ridens, cabaret al femminile“ al Politeama di Tolentino. Per tutto l’anno, l’Associazione culturale MALTE proporrà iniziative di sperimentazione drammaturgica e multilinguistica, teatro contemporaneo e di comunità, scrittura scenica e letteratura.

Anche i più piccoli godranno di un pieno coinvolgimento, grazie agli appuntamenti già in corso della 39esima stagione di teatro ragazzi di Teatro Giovani Teatro Pirata nei teatri della provincia di Ancona e alle rassegne promosse dalla Compagnia della Rancia a Tolentino “A Teatro con mamma e papà”, dove teatro d’attore, musica, pupazzi e teatro di figura incontrano fiabe tradizionali e storie originali, e “Gran Teatro dei Burattini”, 5 appuntamenti di teatro di animazione a fine estate.

Con l’arrivo dell’estate saranno i festival a rubare la scena. Sibyllarium farà da apripista a Fornara di Acquasanta Terme (AP), incantandoci con spettacoli magici e teatrali, concerti, percorsi naturalistici e laboratori, insieme ad Inteatro Festival, storico appuntamento con la creazione contemporanea che presenta le migliori produzioni italiane e straniere di teatro e danza,.

Seguiranno poi i 3 festival simbolo di Collettivo CollegaMenti: Radici - Festival di teatro al tramonto presso la necropoli picena di Sirolo (AN) e Collegamenti Festival a Senigallia (AN), che legano fotografia, letteratura, musica e arte al Teatro contemporaneo e di ricerca, e InSuasa - Festival di teatro classico, che, come annuncia il nome stesso, accoglie opere del Teatro classico greco e latino, ma anche sperimentazioni contemporanee e riscritture collegate con miti e leggende di antiche memorie.

La prima settimana di luglio, Urbino Teatro Urbano abiterà la Città ideale utilizzando il teatro come strumento vivo per ripensare lo spazio urbano, e si protrarrà fino a settembre con il Festival #PIAZZE, portando con sé un palco in legno itinerante da smontare e rimontare nelle piazze dei borghi del Montefeltro.

Storici e iconici sono poi il Macerata Opera Festival, che torna come tutti gli anni allo Sferisterio di Macerata dalla seconda metà di luglio, e il Rossini Opera Festival, quest’anno ospite anche alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, i quali espongono la lirica marchigiana ad un ampio pubblico internazionale.

Ma l’opera lirica, si sa, è di grande presenza sul nostro territorio, e il pubblico potrà accedere a numerosi altri appuntamenti durante tutto l’anno, dai concerti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e la programmazione artistica di Wunderkammer Orchestra già in corso, passando per Ia stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche nei teatri di Ascoli Piceno, Fano e Fermo, per il Gigli Opera Festival, il festival di Villa inCanto la cui sperimentazione musicale incontra anche lo spettatore meno esperto, e culminando nei due capisaldi della Fondazione Pergolesi Spontini: il XXIII Pergolesi Spontini Festival, con 30 appuntamenti dal barocco al classico, dal jazz al pop, musical e nuovi format di musica-gioco per bambini, e la 56esima Stagione lirica di tradizione, che accoglierà a Jesi il repertorio operistico di Mozart, Rossini e Puccini e una nuova produzione di teatro musicale contemporaneo in prima esecuzione assoluta.

Per la danza e il circo contemporaneo, troviamo rispettivamente Hangartfest, festival internazionale che promuove la danza contemporanea come linguaggio e ambito di ricerca che si svolge ogni anno nella città di Pesaro, e il Clown&Clown Festival di Monte San Giusto (MC), festival internazionale di clownerie e clown-terapia che valorizza l’arte circense in tutte le sue forme.

L'indiscussa vocazione musicale della regione è espressa dalla molteplicità di iniziative nel settore, tra le quali: Musicultura, dinamico osservatorio delle più interessanti tendenze musicali in atto nel Paese, il cui vincitore verrà proclamato durante le serate finali all’Arena Sferisterio di Macerata; il Master Piano Festival, la rassegna di Politeama Tolentino che ospita i grandi pianisti della scena internazionale; Adriatico Mediterraneo, festival che esplora la ricchezza di espressioni creative e culturali del mare, a cavallo tra Europa, Africa e Medio Oriente, con uno sguardo particolare ai Balcani; il Fano Jazz By The Sea e il viaggio di Terre Sonore dalle spiagge alle montagne della provincia di Pesaro-Urbino.

Non manca neppure la sinfonica, con stagioni e concerti a cura della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e dell'Orchestra Sinfonica Rossini.

Continuano poi gli appuntamenti con i concerti proposti dall'Ente Concerti di Pesaro, che spaziano dalla musica barocca al romanticismo fino alle più recenti espressioni della musica contemporanea; i concerti di Appassionata - Associazione musicale; il Sant'Elpidio Jazz Festival; la programmazione di concerti coordinata dall’Associazione MusiCamDo, tra cui il Premio Internazionale Massimo Urbani, la 37esima edizione del Camerino Festival, la rassegna estiva Macerata Jazz Summer e il 54esimo Macerata Jazz; i concerti di musica da camera della Stagione Concertistica 2023 di Ancona di Società Amici della Musica “G. Michelli” e molto altro ancora...

