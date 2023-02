Recanati: Porto Recanati: controlli all'Hotel House, farmaci e cosmetici non a norma, scattano sequestro e denuncia

3' di lettura

12/02/2023 - Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno eseguito nel comune di Porto Recanati un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto per il contrasto dei reati predatori, quelli inerenti alle sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e del controllo alla circolazione stradale.

I militari, unitamente alle unità antidroga ed antiesplosivi del Nucleo cinofilo di Pesaro e al personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona, hanno eseguito numerosi controlli e accertamenti all’interno dell’Hotel House e nei luoghi limitrofi, identificando 113 persone, 82 veicoli e cinque attività commerciali, elevando 17 contravvenzioni al Codice della strada.

I militari del Nas di Ancona hanno effettuato un accesso presso il minimarket sito al piano terra del condominio, gestito da un cittadino senegalese di 50 anni, procedendo al sequestro di farmaci privi di autorizzazione all’immissione in commercio e confezioni di cosmetici destinati alla vendita al pubblico. La merce, consistente in numerose confezioni di betametasone dipropionato e clotrimazolo, clobetasolo proprionato e nomicina solfato, era esposta sugli scaffali del negozio unitamente a 43 confezioni di tinture per capelli mancanti della prescritta etichettatura in lingua italiana. Il commerciante è stato denunciato in stato di libertà

I controlli dei militari hanno consentito anche il deferimento in stato di libertà di un 30enne di origini irachene, pizzaiolo, ritenuto responsabile del reato di falsità materiale commessa da privato, poiché veniva controllato alla guida della propria Fiat Punto ed esibiva ai carabinieri un permesso internazionale di guida non conforme alle direttive internazionali. Il documento è stato sequestrato e all’automobilista, oltre alla violazione penale, è stata elevata la multa per guida senza patente che prevede una multa di 5.100 euro.

Un 21enne italiano residente a Montegranaro è invece stato segnalato alla Prefettura di Macerata perché, dopo essere stato controllato e perquisito dai militari, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana.

All’interno del piazzale dell’Hotel House, invece sono state rintracciate cinque autovetture sprovviste di copertura assicurativa obbligatoria, per le quali sono state elevate sanzioni per un totale di 1.772,40 euro cadauna. Queste, insieme ad altre due vetture sprovviste della revisione, sono state rimosse dal carro attrezzi e disposte a fermo amministrativo.

Un motociclista civitanovese di 50 anni in sella al proprio scooter è risultato privo della copertura assicurativa e già sottoposto ad un precedente sequestro amministrativo ancora in atto. Per lui una sanzione amministrativa di 2.850 euro e lo scooter è stato confiscato.

All’interno dell’Hotel House, invece, occultata in un anfratto del vano scala A, i carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina del peso di 0,25 grammi, probabilmente abbandonata da un consumatore che si è accorto dell’arrivo dei militari con le unità cinofile.

