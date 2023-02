Lunedì è la Giornata Internazionale dell’Epilessia

4' di lettura

11/02/2023 - Il secondo lunedì di Febbraio, dal 2016, ricorre la Giornata Internazionale dell’Epilessia, una delle patologie neurologiche maggiormente diffuse. Quest’anno la ricorrenza cade nella giornata del 13 Febbraio p.v. e come di consueto, per l’occasione, è stata richiesta la collaborazione degli Enti Pubblici per la sensibilizzazione al tema, partecipando con l’illuminazione dei monumenti di colore “viola” ( colore simbolo dell’epilessia) dalle ore 17.00 del 13 Febbraio fino alla mezzanotte.

L'organizzazione di tale evento è affidata alla LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia), associazione scientifica composta da medici, di cui ogni Regione ha un suo referente. Per la Regione Marche, la Referente è la Dott.ssa Nicoletta Foschi, medico Neurologo Epilettologo Responsabile del Centro Epilessia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.



L’(AMCE è l’Associazione Marchigiana lotta Contro l’Epilessia che si occupa della patologia affetta dagli adulti per la Regione Marche, la sua Presidente è Gabriella Venanzi.

L’Epilessia è un insieme di condizioni che interessano l’1/1000 delle persone nel mondo indipendentemente da etnia e sesso.

Si ringrazia gli Enti che hanno risposto alla giornata di sensibilizzazione perché insieme possiamo abbattere i pregiudizi e i tabù che ancora ci sono attorno a questa patologia e che fanno più male della patologia stessa aderendo all’illuminazione di viola:

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche presso l’Ospedale di Torrette di Ancona illuminerà di viola da sabato 11 Febbraio a Lunedì 13 Febbraio dalle ore 17 in poi.

Verranno illuminati di viola l’edificio di Piazza Cavour del Consiglio regionale – Assemblea Legislative delle Marche ed i seguenti Comuni aderenti :

Nella Provincia di Ancona 10 - Ancona, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Loreto, Osimo, San Paolo di Jesi, Senigallia, Sirolo e Tre Castelli

Nella Provincia di Fermo 6 - Fermo, Monte Vidon Corrado, Monte Rinaldo, Moresco, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio .

Nella Provincia di Ascoli Piceno 6 - Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Grottammare, Monteprandone, Offida, e San Benedetto del Tronto.

Nella Provincia di Macerata 6 - Macerata, Fiuminata, Montefano, Recanati, Tolentino e San Severino Marche.

Nella Provincia di Pesaro– Urbino 10 - Pesaro, Urbino, Carpegna, Fano, Gradara, Lunano, Borgo Pace, Gabicce Mare, Piobbico e Tavullia.





Per l’occasione l’Associazione Marchigiana Lotta contro l’epilessia AMCE Odv in collaborazione con la LICE organizza il “Seminario su Epilessia e i suoi pregiudizi per conoscere questa patologia e non temerla” che vedrà due momenti di incontro:

Lunedì 13/02 alle ore 10.30, presso il Liceo Mamiani di Pesaro con la partecipazione

Dottoressa Nicoletta Foschi - Medico Neurologo Epilettologo, Responsabile del Centro Epilessia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e Referente LICE Marche;

Presidente dell’Associazione AMCE Gabriella Venanzi.

E sempre lunedì 13/02 alle ore 16.00, presso il Mississippi di Gabicce Mare, con la partecipazione :



Dott. Domenico Pascuzzi - Sindaco Comune di Gabicce Mare

Rossana Biagioni - Assessora alla Sanità ed alle Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare

Dottoressa Nicoletta Foschi - Medico Neurologo Epilettologo, Responsabile del Centro Epilessia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e Referente LICE Marche;

Gabriella Venanzi, Presidente dell’Associazione AMCE Odv,

Dott.ssa Maria Lina Vitturini Presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Marche

Associazioni locali e di Soccorso.

All’incontro, rivolto A TUTTA LA CITTADINANZA, è previsto lo spazio al dibattito e alle testimonianze delle Amiche di Marianna.

Oltre ai seminari, nelle giornate di Sabato 11 e Lunedì 13 Febbraio, presso L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche nello spazio sito al I° Piano (zona Bar) dell’Ospedale di Torrette, sarà possibile acquistare le Primule per sostenere l’Associazione AMCE, e tutto il suo operato. Il banchetto seguirà il seguente orario :

Sabato 1102/2023 dalle ore 9 alle ore 15

Lunedì 13/02/2023 dalle ore 9 alle ore 13,00

Per chi verrà agli eventi o acquisterà una piantina verrà donato un fiocco viola quale simbolo del nostro colore