URP Digitale: si accorciano le distanze tra cittadini e Regione È online l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Marche

1' di lettura

10/02/2023 - “URP: la Regione risponde”, è online l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Marche. Uno sportello smart, alla portata di tutti, attivo h 24 e 7 giorni su 7, realizzato per fornire in maniera semplice e immediata indicazioni e informazioni di pubblica utilità all’utenza, promuovere la fruibilità dei servizi, la partecipazione dei cittadini, la semplificazione amministrativa e l’accesso ai documenti.

L’obiettivo, mediante questo progetto, è quello di rafforzare il rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione, proseguendo il processo di semplificazione, digitalizzazione e trasparenza dell’azione amministrativa. Accedendo da computer, tablet e smartphone all’indirizzo www.regione.marche.it/URP, i cittadini potranno innanzitutto consultare la sezione “La regione risponde – FAQ : le domande più frequenti”: un elenco esaustivo e costantemente aggiornato delle domande più frequentemente rivolte all’Amministrazione.



Alla sezione “Modulistica” sarà possibile scaricare direttamente i moduli per presentare istanze, richieste e avviare procedimenti amministrativi. Ulteriore novità introdotta nell’ambito del servizio è lo “Sportello semplificazione”: gli utenti, compilando l’apposito questionario, potranno avanzare proposte per snellire le procedure, migliorare la fruizione dei servizi, ridurre gli adempimenti burocratici e accorciare i tempi di attesa.



Al fine di promuovere l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, il nuovo URP offre inoltre anche la possibilità di presentare direttamente online le istanze di accesso civico semplice e generalizzato, compilando un innovativo form interattivo. Gli utenti, infine, potranno in qualsiasi momento contattare in via telematica il personale addetto all’URP Digitale scrivendo all’indirizzo urp@regione.marche.it.