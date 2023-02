Incidenti A14, Marchetti (Lega): “Dal Ministero soluzioni per ridurre l’impatto dei cantieri”

1' di lettura

09/02/2023 - “In seguito agli incidenti mortali lungo la A14 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha voluto tempestivamente un incontro con il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli e l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi - esordisce il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti - sul tavolo alcune soluzioni per diminuire fisicamente l'impatto dei cantieri autostradali, indispensabili per l'ammodernamento della rete.

Dove possibile verranno aumentate le lavorazioni notturne e gli interventi saranno differenziati così da evitare congestione sulla rete - spiega Marchetti - parallelamente verrà portata avanti anche un’importante opera di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a favore degli automobilisti. Un’altra importante novità è l’istituzione di un coordinamento presieduto dal MIT con l’obiettivo di pianificare i cantieri insieme alle Regioni coinvolte così da valutare una eventuale rimodulazione delle opere e il loro impatto - conclude Marchetti - come dimostrano i fatti, da parte del Ministro Salvini e della Lega è già in campo il massimo impegno per garantire la sicurezza degli automobilisti”.