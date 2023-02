Serfilippi e Cancellieri (Lega): "Cure palliative pediatriche nelle Marche, bandito l’avviso per l’hub"

2' di lettura

08/02/2023 - Prende forma la rete regionale per le Cure Palliative Pediatriche e Terapia del Dolore. L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha pubblicato l'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale per il centro di riferimento regionale che avrà sede al Salesi di Ancona, come stabilito dalla Legge regionale e ribadito dalla mozione della Lega Marche, i cui promotori sono stati i Consiglieri Cancellieri e Serfilippi.

È il primo passo formale per la strutturazione della rete dal modello Hub and Spoke, la quale, oltre al centro di riferimento nel capoluogo di regione, avrà una capillarità sul territorio tramite l'hospice pediatrico e le diramazioni dei reparti ospedalieri di pediatria nelle varie AST. La risoluzione, che era stata approvata all'unanimità in Consiglio Regionale, ha previsto anche la formazione di personale in questo peculiare ambito.



“I bambini vengono prima di tutto – ha detto il Vicepresidente e Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - Si tratta di un atto dovuto, di investimenti adeguati e di un impegno che avevamo assunto come amministrazione, viene attuata una delle prime delibere che la Giunta ha emanato relativamente ad un ambito a cui tiene particolarmente: la cura e l’assistenza ai bambini affetti da gravissime patologie, disabilità, malattie metaboliche e il sostegno alle loro famiglie. E’ il primo passo per l’organizzazione di una rete virtuosa tra ospedale pediatrico e territorio che accresce ulteriormente l’eccellenza del Salesi, punto di riferimento per la cura dei piccoli pazienti del medio Adriatico”.



“Dopo aver promosso la costituzione della rete per le cure palliative pediatriche nella nostra Regione ed averne seguito da vicino l’iter anche in Commissione Sanità, ne seguiremo passo dopo passo tutti gli step, uno dei quali sarà la costruzione dell'hospice pediatrico a Fano” - aggiungono i consiglieri Regionali Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri - L'obiettivo è una rete che sia punto di riferimento interregionale per il centro Italia, andando a colmare un vuoto nei servizi sanitari per i bambini che soffrono di patologie terminali, i quali dovevano spostarsi assieme ai genitori in giro per l'Italia con tutte le problematiche del caso. È stata una battaglia che abbiamo preso a cuore sin da subito e il fatto di vedere che si sta concretizzando ci rende estremamente soddisfatti”.