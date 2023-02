Dal 13 febbraio il passaggio dell'anagrafe sanitaria dall'Asur alle AST

2' di lettura

08/02/2023 - A seguito della riforma sanitaria che vede la migrazione delle funzioni dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale ( ASUR) alle Aziende sanitarie territoriali (AST), tutti i dati identificativi dei cittadini della regione Marche, oggi associati all’azienda ASUR, da lunedì 13 Febbraio dovranno essere associati alle nuove AST in base al comune di residenza.

Così anche i medici di medicina generale e i pediatri saranno associati alle nuove AST che saranno configurate con nuovi codici identificativi presso il CUP.

A causa di queste necessarie operazioni di aggiornamento dell’anagrafe sanitaria regionale, il CUP lavorerà normalmente con tutte le sue funzioni (prenotazione, accettazione, cassa) fino alle ore 13.00 di Sabato 11 Febbraio 2023. Le attività si concluderanno nella giornata di domenica 12 febbraio e lunedì 13, effettuati i test di verifica, si riaprirà regolarmente alle ore 8.

L’impatto della sospensione temporanea dell’operatività dei Cup potrà riguardare le prenotazioni e i pagamenti che vengono effettuati on line o le prenotazioni effettuate in farmacia nel pomeriggio di sabato. L’interscambio informativo tra il CUP e le altre strutture sanitarie ( come ad esempio i pronto soccorso o altri punti di accesso) non avverrà quindi in tempo reale, ma sarà aggiornato al momento della riattivazione dei flussi informativi lunedì 13 febbraio.

Il passaggio dell'anagrafe sanitaria dall'Asur alle nuove AST, Aziende sanitarie territoriali, sarà effettuato tra le ore 13 di sabato 11 febbraio e le ore 8 di lunedì 13 febbraio, orario nel quale di norma il CUP non è attivo per le prenotazioni telefoniche. In questo intervallo, le operazioni di aggiornamento potrebbero influire unicamente sulla regolare funzionalità del servizio di prenotazione e pagamento che vengono effettuati on line o le prenotazioni effettuate in farmacia nel pomeriggio di sabato.