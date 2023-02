Osimo: ANAS: al via i lavori di ripristino della strada regionale 361 ad Osimo

1' di lettura

07/02/2023 - Questa mattina incontro in Prefettura per fare il punto sulle attività in corso. I lavori saranno finanziati dalla regione ed eseguiti da Anas.

Questa mattina si è svolto un incontro in Prefettura con Regione Marche, Anas e Comune di Osimo per fare il punto sulle attività di ripristino della strada regionale 361 “Septempedana”, gravemente danneggiata da una frana in località Aspio, in seguito al maltempo che ha colpito la zona tra il 19 e il 23 gennaio.

In particolare, il fronte franoso si estende sul corpo stradale per circa 60 metri di lunghezza con un dislivello di 12 metri. In seguito all’evento Anas è subito intervenuta per mettere in sicurezza la circolazione delimitando l’area interessata e istituendo il senso unico alternato regolato da semaforo.

Al contempo sono state avviate tutte le attività necessarie alla progettazione dei lavori di ripristino e ricostruzione del corpo stradale. Nel dettaglio, sono state eseguite le prove geotecniche e i prelievi del terreno per caratterizzare la stratigrafia.

Il laboratorio incaricato da Anas per le prove sui materiali consegnerà i risultati entro domani, 8 febbraio. A seguire, Anas redigerà il progetto esecutivo per ripristinare completamente la funzionalità dell’infrastruttura.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Osimo.

Per Whatsapp aggiungere il numero 320.7096249 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.

Per Telegram cercare il canale @vivereosimo

Segui la pagina Facebook https://www.facebook.com/vivereosimo.it/