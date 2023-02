Sport Point 2.0, con UISP servizi di consulenza gratuita sulla riforma dello sport

2' di lettura

06/02/2023 - Sport Point, il progetto finanziato da Sport e Salute SpA e promosso dall’UISP in sinergia con altri Enti di promozione sportiva, rilancia per la nuova annualità con una serie di proposte e servizi che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti.

Il progetto è stato ideato per contribuire a rispondere sempre più puntualmente alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo, tramite offerte gratuite di servizi facilmente accessibili sia per chi già opera nel mondo sportivo e sociale di base sia per tutti coloro che sono interessati ad affacciarsi e collaborare con questo mondo.

“Si tratta di un importante supporto rivolto a tutto il mondo dello sport di base – spiega Simone Ricciatti, presidente UISP Marche e responsabile nazionale consulenze UISP – grazie al sostegno di Sport e Salute, da ormai più di un anno, UISP propone con cadenza regolare incontri di approfondimento e consulenza gratuita rivolti a tutte le persone interessate, comprese quelle che non sono associate al nostro ente di promozione. Questo perché siamo convinti che il mondo sportivo debba prendere coscienza del fatto di essere una componente importante di quello che chiamiamo terzo settore, anziché ridursi ad una gara a chi ha più tessere. In mezzo ad una riforma importante come quella in atto, che ha visto e vedrà cambiamenti importanti nel modo di vivere lo sport, è necessario fornire alle associazioni e alle società un servizio di consulenza aggiornato e soprattutto gratuito. Con Sport e Salute condividiamo l’obiettivo di aiutare le realtà del territorio sulle questioni legate alle riforme del terzo settore e del sistema sportivo, che ci pongono quesiti e difficoltà in questa fase complessa”.

I primi quattro appuntamenti si sono svolti da novembre a gennaio e proseguiranno dall’8 febbraio con l’incontro sulla disciplina dei rapporti di lavoro, in cui verranno esaminate tra le altre cose, le diverse tipologie di rapporti di lavoro introdotte dalla legge di bilancio.

“Insieme alle consulenze on line abbiamo attivato sul territorio gli Sportelli fisici- continua Simone Ricciatti – presenti dieci regioni, per un totale di 15 sportelli di cui uno nelle Marche, anche questi gratuiti per rispondere alle domande e chiarire dubbi sui temi della riforma. Saranno a disposizione fino a luglio 2024: è sufficiente contattare lo sportello più vicino, tramite le apposite mail per ricevere una risposta chiara su adempimenti formali, fiscali e burocratici”.