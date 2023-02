Pesaro: Tartaruga in difficoltà in spiaggia, recuperata: era terrestre

1' di lettura

03/02/2023 - Nella mattinata di oggi la Sala Operativa della Guardia Costiera di Pesaro ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di una tartaruga in difficoltà nei pressi della piccola spiaggia antistante il Circolo Canottieri.

Il personale della Capitaneria di Porto si è quindi recato sul posto ed ha recuperato l’esemplare che sembrava essere in difficoltà nelle vicinanze delle scogliere. L’esame del veterinario ha poi accertato che la tartaruga recuperata era terrestre e che dunque si trovava in ambiente a lei non favorevole.



Una volta portata in Capitaneria di Porto il personale della Guardia Costiera ha contattato il Centro di Recupero Animali Selvatici Regionale (C.R.A.S Marche) alle cui cure l’animale è stato affidato.



Si informano tutti i cittadini che le segnalazioni di animali marini spiaggiati, quali ad esempio tartarughe e delfini, devono essere indirizzate alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di zona, anche telefonicamente (Capitaneria di Porto di Pesaro 0721/17783280).



In questo modo sarà tempestivamente attivata la catena operativa appositamente predisposta dal Ministero dell’Ambiente per il recupero, l’assistenza e lo studio degli animali che spiaggiano sulle nostre coste.