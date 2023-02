Consigli comunali da valorizzare, confronto tra il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini e Anci

1' di lettura

03/02/2023 - Il Coordinamento regionale Anci dei Consigli comunali torna a confrontarsi con il Presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche.

Un percorso già avviato da mesi con l’impegno di riunioni periodiche per mettere in campo proposte di collaborazione che permettano una rinnovata valorizzazione dei Consigli comunali. Tra gli argomenti al centro dell’attenzione il Testo unico degli enti locali sul quale si è concordato di sviluppare una riflessione attenta, che sia in grado di condurre in porto iniziative, anche di tipo legislativo, su tematiche specifiche. Il Presidente Latini ha anche proposto di prevedere una presenza del Coordinamento agli appuntamenti annuali più importanti che figurano nel calendario dell’Assemblea legislativa. Presenti all’incontro il Coordinatore Alessandro Bono, il Direttore di Anci Marche, Francesca Bedeschi, e diversi amministratori comunali. In programma ulteriori riunioni di approfondimento.