Bellomaria: “Il PD Marche, con noi, sarà finalmente un partito con una linea politica chiara”

03/02/2023 - “Il PD Marche sarà finalmente il partito della chiarezza” è stato questo uno dei punti cardine dell’intervento della candidata segretaria regionale PD Michela Bellomaria all’assemblea provinciale organizzata dal PD Piceno.

“Per troppi anni nelle Marche il PD è stato ondivago e non è riuscito a dare quel messaggio di nettezza su temi cruciali per la nostra regione, che invece i cittadini si aspettano. Troppo spesso si è andati alla ricerca costante del compromesso, che invece non serviva” ha affermato la candidata alle primarie del 26 febbraio, dinanzi a centinaia di persone. “Basti pensare ai comportamenti che a volte ci sono stati su temi cruciali come quello della salute, del lavoro o dell’economia. Sono argomenti nevralgici che toccano direttamente i cittadini sui quali non possiamo non essere netti!



E a proposito di salute” ha affermato la Bellomaria “lo voglio ribadire in questa partecipatissima assemblea. Il PD delle Marche combatterà questo lento scivolamento verso il privato che si sta avendo per i servizi basilari. Non mi rassegnerò alla possibilità che per il cittadino si preferisca il settore privato perché il pubblico non è in grado di dare risposte adeguate in termini di tempi e prestazioni. Per noi la sanità è universale, per tutti, e pubblica. A me piace pensare di poter continuare ad entrare in ospedale non con la carta di credito, ma con la carta d’identità.”



“Io sono in campo per questo” ha continuato Bellomaria “per ridare agli elettori marchigiani, un profilo credibile e in grado di rilanciare il partito, fuori dagli schemi classici della politica. Voglio un PD in grado di promuovere una transizione ecologica socialmente giusta per fare della sostenibilità un motore di sviluppo delle nostre terre. Voglio un PD in grado di difendere le persone più svantaggiate e combattere le disuguaglianze di ogni tipo. Voglio un in grado di difendere le conquiste sociali economiche e sindacali” ha concluso “ottenute dai lavoratori nel corso della storia e promuoverne un ulteriore progresso.” Si ricorda che i seggi saranno aperti dalle 8 alle ore 20 e per il segretario regionale PD si vota solo nella giornata del 26 febbraio. Il voto è aperto a tutti i cittadini.