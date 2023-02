Bcc: "Siamo gli unici con una presenza forte sul territorio"

2' di lettura

03/02/2023 - Il direttore della Federazione marchigiana delle BCC interviene sul dibattito al sostegno al credito e sulla mozione approvata dal Consiglio: le BCC sono presenti in Regione con 14 istituti, 191 sportelli (il 26,7% degli sportelli bancari operanti in regione) e una presenza in 105 comuni marchigiani

“Ridurre i disagi del nostro entroterra così tanto in difficoltà, è sempre stata una nostra priorità, noi siamo le banche del credito cooperativo: cooperazione, mutualità e localismo sono i binari sui quali tracciamo la nostra strada, da sempre. Siamo Banche locali e operiamo al servizio esclusivo delle comunità di cui sono, attraverso i soci, una espressione diretta.” Il direttore della Federazione Regionale delle BCC, Ennio Di Foglio, interviene nel dibattito sul credito ed esprime consenso a nome di tutte le BCC marchigiane e a nome dei loro rappresentanti a tutti i livelli, per la mozione approvata all’unanimità dal consiglio regionale per un'azione di pressing sul Governo per rivedere alcuni articoli del regolamento europeo che costituiscono un rischio di svantaggio competitivo per il sistema Italia.

“I nostri numeri parlano chiaro – dice ancora Di Foglio - siamo gli unici con una presenza importante sul territorio e siamo radicati, la riorganizzazione dei grandi gruppi creditizi nazionali, con riduzioni di sedi e personale non ci ha riguardato. Ci tengo a sottolineare che noi siamo controtendenza rispetto all’intero sistema, il credito cooperativo ha aumentato del 2,1% il numero di filiali tra il 2008 e il 2020. E questa realtà è particolarmente presente nelle Marche, dove le 14 Bcc rappresentano il 26,7% della rete bancaria regionale. La mozione approvata in Consiglio – conclude Di Foglio - vuole difendere questo sistema virtuoso.