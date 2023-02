Crediti fiscali, un volano di sviluppo per le Marche Ruggeri: "La Regione deve agevolarne la circolazione". Annunciata proposta di legge

2' di lettura

02/02/2023 - "Superbonus: la Regione faccia la sua parte". La capogruppo consiliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha depositato una mozione che sprona l’amministrazione marchigiana ad agevolare la circolazione dei crediti fiscali. Annunciata una proposta di legge.

«La Regione – argomenta Ruggeri – può giocare un ruolo attivo nel favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, acquisendo crediti di imposta dal sistema bancario da compensare con i propri debiti nei confronti dell’Erario e degli istituti previdenziali». Una soluzione elaborata per coniugare due ordini di obiettivi: favorire lo sviluppo economico del territorio regionale e nuova occupazione, incentivando l’efficientamento energetico degli edifici sia pubblici sia privati e il miglioramento della loro sicurezza sismica.



«Le imprese del settore edile e dell’impiantistica civile – prosegue Ruggeri – sono in grave difficoltà per l’impossibilità di rendere liquidi i crediti fiscali che hanno accumulato tramite il sistema del superbonus. Inoltre le famiglie marchigiane che intendono usufruire del beneficio fiscale, per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica delle loro abitazioni, non riescono più a trovare imprese che concedano lo sconto in fattura, né istituti di credito disponibili alla cessione del credito. Tutto ciò per le limitazioni alla circolazione dei crediti fiscali introdotte dai provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nella scia dei pregiudizi, peraltro smentiti dai fatti. La Regione può dare un contributo importante e a costo zero, per aiutare cittadini e imprese, mettendo a disposizione i propri margini di compensazione fiscale».



Ruggeri prefigura un accordo con il sistema bancario, che può rimettere in circolo un ammontare significativo di liquidità e dare una boccata d’ossigeno a un comparto che ha tirato la volata alla ripresa economica ed occupazionale post-Covid, ora però in affanno. Conclude la capogruppo di M5S: «I cittadini e le associazioni imprenditoriali, in particolare quella dei costruttori, chiedono a gran voce di intervenire per salvaguardare la continuità delle attività economiche legate agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico degli edifici. La Regione faccia la sua parte mettendosi a disposizione e seguendo l’esempio della Provincia di Treviso, che ha già concluso la prima operazione di acquisto di crediti fiscali, e di altre Regioni come la Sardegna che si stanno organizzando in tal senso. Protocollata la mozione, che spero sia presto discussa in consiglio regionale, sto già lavorando a una proposta di legge».