Osimo: Poliambulatorio e Punto Prelievi di Osimo: da martedì 7 febbraio sarà attivo il centro raccolta campioni per lo screening prevenzione del tumore del colon retto e aperto il Punto Prelievi

01/02/2023 - Sarà attivato da martedì prossimo, 7 febbraio, il Punto Prelievi presso il Poliambulatorio di Osimo (2°Piano) nelle giornate di martedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 previa prenotazione degli esami che può essere effettuata direttamente dall’utente nella sede Poliambulatoriale al 2° piano dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 oppure tramite il proprio medico di base che potrà inviare l’impegnativa dematerializzata alla seguente mail: ambinfosimo.av2@sanita.marche.it indicando il numero di telefono dell'utente che verrà contattato per fissare l’appuntamento.

Da martedì 7 febbraio prossimo sarà anche attivo il centro di raccolta campioni fecali sito in Piazza del comune nell’ambito dello screening organizzato per la prevenzione del tumore del colon retto. Il cittadino che riceverà la lettera di invito a partecipare, dopo aver ritirato l’apposita provetta in una qualsiasi farmacia del territorio, potrà conferire il campione presso il Poliambulatorio nei giorni di martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 07.45 alle ore 09.30 presso l’Ambulatorio Infermieristico sito al 2° Piano.



Si rammenta che tutti coloro che ricevono per posta l’invito utile a partecipare alla ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito della prevenzione del tumore del colon retto, possono recarsi in una qualsiasi farmacia presente sul territorio della AST di Ancona, indipendentemente dalla propria residenza, per ritirare l’apposita provetta e successivamente conferire il campione in qualsiasi punto di raccolta, secondo la propria maggiore comodità. I giorni e gli orari di apertura di tutti i punti di raccolta si trovano dettagliati nella lettera di invito; la corretta modalità di raccolta del campione è spiegata ed illustrata nell’opuscolo allegato alla lettera.



“L’apertura del Punto Prelievi è un importante servizio messo a disposizione della popolazione del comune di Osimo e dei comuni del circondario – dichiara l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini – e contemporaneamente sarà nuovamente possibile usufruire, presso il poliambulatorio, del servizio di consegna dei campioni per lo screening oncologico. I servizi di prossimità sono dunque garantiti e rispondono alle necessità della cittadinanza”.