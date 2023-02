Pesaro: LIVE: Vis Pesaro, Bakayoko riporta la parità al "Benelli"

5' di lettura

31/01/2023 - Termina 2-1 lo scontro tra Vis Pesaro e Torres valido per la venticinquesima giornata di Serie C girone B: al rigore di Diakite rispondono prima Bakayoko e poi Gavazzi. Quarto risultato utile consecutivo per i biancorossi, che non hanno mai perso in questo 2023.

Match non particolarmente emozionante, risolto dal tocco di Gavazzi in pieno recupero sul colpo di testa di Bakayoko. Come all'andata, sono ancora i minuti di recupero a decretare le sorti della partita: nell'incontro del primo ottobre era stato Scappini a pareggiare l'incontro al sesto di extratime. Veniamo alla cronaca della sfida odierna.

Parte meglio la Torres, che nei primi dieci minuti si rende pericolosa con Diakite e con Bonavolontà, vedendosi però annientare le conclusioni dalla retroguardia pesarese in entrambe le circostanze. La formazione sarda continua a guidare il match e al 15' trova il penalty con il fallo di Coppola su Ruocco: Diakite non sbaglia e sblocca il risultato. Prosegue il forcing ospite e al minuto 20 ci prova Saporiti con un colpo di testa che non crea problemi a Farroni. Alla mezz'ora inizia a uscire anche la Vis Pesaro e al 39' arriva il pareggio: corner di St. Clair, Bakayoko se la trova tra i piedi e conclude in rete battendo Salvato. Parità al “Benelli”, con cui si chiude anche la prima frazione della partita.

Nella ripresa calano molto i ritmi, anche a causa delle condizioni non ottimali del terreno di gioco e della stanchezza. Al 67' Urso prova un tiro da fuori respinto da Farroni, probabilmente disturbato dalla presenza di Saporiti sulla traiettoria. Al minuto 81 gli ospiti hanno la miglior occasione della ripresa con Antonelli, che di testa colpisce la traversa trovando il tempo sulla punizione di Urso. Quando la partita sembra ormai indirizzarsi sui binari del pareggio, arriva la scossa: al 91' Zoia si accentra palla al piede e viene atterrato dalla scivolata di Urso, che riceve per l'occasione il secondo giallo e termina anzitempo la propria prova. Si incarica della punizione St. Clair, che mette in mezzo per il colpo di testa di Bakayoko, toccato in rete da Gavazzi sul secondo palo. Esplode di gioia il “Benelli”. Non c'è tempo per altre emozioni. Triplice fischio dell'arbitro.

Prova non entusiasmante della Vis, ma tre punti importantissimi portati a casa grazie al cinismo e alla perseveranza pesarese. Ossigeno puro e piccolo salto leggermente al di là della zona playout, in un 2023 che sembra iniziato con un piglio nettamente diverso.

CRONACA LIVE

90'+5' - Termina l'incontro: al “Benelli” la Vis trova la vittoria in extremis sulla Torres.

90'+2' - GOL DELLA VIS! Punizione di St. Clair e colpo di testa di Bakayoko deviato in rete da Gavazzi. Forse il pallone era già entrato, ma cambia poco ai fini del risultato.

90'+1' - ESPULSO URSO! Fallo su Zoia e doppia ammonizione. Torres in dieci uomini.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Fabriani ferma la ripartenza di Valdifiori e viene ammonito.

86' - Tripla sostituzione per la Vis: escono Pucciarelli, Coppola e Rossoni, entrano Gavazzi, Valdifiori e Ghazoini.

81' - TRAVERSA DELLA TORRES! Colpo di testa di Antonelli su punizione di Urso e palla che sbatte sulla traversa.

78' - Ammonito Girgi per aver fermato una ripartenza avversaria. Nel frattempo doppia sostituzione ospite: Scappini e Fabriani prendono il posto di Diakite e Lombardo.

77' - Secondo cambio nella Vis: Ngom lascia spazio a Garau.

76' - Ammonito Ruocco per proteste.

70' - Fallo di Pucciarelli su Diakite e primo giallo per la Vis.

68' - Masala rileva Saporiti nel primo cambio ospite.

67' - OCCASIONE TORRES! Urso prova un tiro da fuori area che viene respinto da Farroni. Sembrava essere in fuorigioco Saporiti sulla traiettoria della conclusione.

66' - Prima sostituzione del match: il neoacquisto pesarese Enem prende il posto di Gerardi.

56' - Prima ammonizione del secondo tempo: Urso viene sanzionato per proteste.

46' - Riprende la partita senza cambi nelle due squadre.

45'+1' - Termina la prima frazione. A una Torres più propositiva nella fase iniziale del match risponde una Vis pronta ad accendersi e a rendersi pericolosa. Giusto il pareggio.

45' - Un minuto di recupero.

39' - PAREGGIA LA VIS! Corner di St. Clair, Bakayoko se la trova tra i piedi e conclude in rete battendo Salvato. 1-1.

30' - Dametto interviene fallosamente su Gerardi e viene ammonito.

20' - OCCASIONE TORRES! Colpo di testa di Saporiti su traversone di Urso e palla tra le braccia di Farroni. La Torres sta continuando a fare la partita.

16' - GOL DELLA TORRES! DIakite spiazza Farroni e realizza il gol del vantaggio.

15' - CALCIO DI RIGORE PER LA TORRES! Coppola atterra Ruocco sul passaggio di Girgi. Diakite dal dischetto.

8' - OCCASIONE TORRES! Cross dalla destra di Ruocco per Bonavolontà, che vede smorzare il suo tiro da Rossoni. Blocca facilmente Farroni.

3' - OCCASIONE TORRES! Imbucata di Ruocco per Diakite, il cui mancino a incrociare viene deviato in corner da un intervento provvidenziale di Tonucci.

1' - Si parte al Benelli.

Formazioni ufficiali:

Vis Pesaro: Farroni, Zoia, Tonucci, Rossoni, Ngom, Gerardi, Bakayoko, Aucelli, Coppola, St. Clair, Pucciarelli. All. Brevi.

Torres: Salvato, Dametto, Lombardo, Ruocco, Diakite, Urso, Antonelli, Bonavolontà, Girgi, Saporiti, Gianola. All. Sottili.