Urbino: Domani a Trasanni interruzione del servizio acqua per il collegamento della nuova rete idrica

1' di lettura

30/01/2023 - Marche Multiservizi comunica che interverrà a Urbino, in località Trasanni, per il collegamento della nuova rete idrica, lavori necessari per assicurare sempre la migliore qualità della risorsa idrica e del servizio agli utenti.

Per questo il giorno martedì 31 gennaio 2023, dalle ore 08:30 alle ore 14.00, si rende necessaria una interruzione dell’erogazione dell’acqua, che potrà determinare anche cali di pressione e portata, nelle seguenti vie:



- Via SS Urbinate Civ.82-82/a-84-86-92-98-94-96-100-102-104-59-61-63-167-169-171-173-175-177-179-191-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-182-186-215-217-219-221-223-225-227-229-231-233-235-237-239-241-243-245-247-249-198

- Via Molino del Sole Civ. 23-25-27

- Via Giovanni Battista Nini

- Via Paolo Uccello

- Via Cal Mazzante

- Via Giusto di Gand

- Via Taddeo e Federico Zuccari

- Via Ca’ Gino

- Via Ca’ Angelone

- Via Ca’ Vagnino Civ. 32-34-36



In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato e la sua data verrà resa nota con un nuovo Comunicato di Servizio.



Ci scusiamo con gli utenti interessati per il momentaneo disagio e assicuriamo che faremo il possibile per contenere al massimo i tempi di intervento.



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Numero Verde 800.600.999 (servizio gratuito sia da rete fissa che da telefonia mobile): da lunedì a sabato, dalle 08:30 alle 13:30, martedì e giovedì, dalle 14:30 alle 17:00.