Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi candidate alla segreteria regionale del Pd

28/01/2023 - Venerdì 27 gennaio poco prima delle 15, orario previsto dal Regolamento regionale per il Congresso per la presentazione delle candidature alla segreteria regionale, presso la sede regionale del PD Marche di Ancona hanno presentato alla presenza dei Commissari per il Congresso regionale D’alessio Carlo e Tognazza Ilenia la propria candidatura alla segreteria regionale Michela Bellomaria producendo 447 sottoscrizioni e le linee politiche programmatiche e Chantal Bomprezzi con le sue 443 sottoscrizioni e le proprie linee politico programmatiche.

Entrambe le candidate provengono da esperienze istituzionali: la Bellomaria Michela è l’attuale vicesindaco di cerreto D’Esi e la Bomprezzi Chantal è stata assessore nel comune di Senigallia nella precedente giunta.



La Commissione regionale per il Congresso formalizzerà l’ accettazione delle candidature che permetterà alle candidate di esporre le proprie linee politico programmatiche, delegando propri rappresentanti all’interno delle riunioni di circolo in programma dal 3 al 12 febbraio in tutta la regione in vista delle primarie del 26 febbraio 2023 che decreteranno la nuova segretaria regionale.