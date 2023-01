Fano: Non lo vedevano da quattro giorni: lo trovano morto nel letto

1' di lettura

29/01/2023 - Un uomo di 76 anni originario del Lazio è stato trovato nel letto di casa sua – a Metaurilia di Fano - ormai privo di vita.

Il triste rinvenimento sabato mattina poco dopo le 11. Dopo la perdita della moglie il pensionato stava conducendo una vita riservata, ma dopo quattro giorni senza sue notizie amici e vicini di casa hanno ben pensato di dare l’allarme. Purtroppo una giusta intuizione.

Sul posto i vigili del fuoco, che trovando la porta chiusa dall’interno hanno dovuto rimuovere un’inferriata per aprire una finestra ed entrare nell’appartamento. Per il 76enne non c’era ormai più nulla da fare: si sarebbe trattato di una morte naturale, come constatato dal personale del 118 accorso insieme ai carabinieri di Marotta per tutti gli accertamenti del caso.