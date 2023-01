Pesaro: Nuova scossa in Romagna, la terra trema anche a Pesaro

1' di lettura

28/01/2023 - La terra continua a tremare in Romagna, questa mattina sono state registrate 6 scosse. Il sisma è stato avvertito anche a Pesaro.

Alle 6.32 Romagna e Marche sono state svegliate da una scossa di magnitudo 4.1 avvenuto in località Gambettola, in provincia di Forlì Cesena. La propagazione delle onde sismiche è stata avvertita anche a Pesaro dove numerose sono state le segnalazioni.



Alle 11.29 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a 4 chilometri da Cesenatico a una profondità di 18 chilometri.



Al momento non si registrano danni a persone o cose.