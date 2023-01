San Benedetto: Da febbraio nuovi orari per i punti vaccinali periferici anti- Covid 19

1' di lettura

27/01/2023 - Si comunica che per il mese di febbraio 2023 i Punti Vaccinali Periferici anti-covid-19 dell'AST Ascoli Piceno, seguiranno i seguenti orari di apertura settimanali, previa prenotazione.

Martedì pomeriggio dalle ore 14 alle 17, esclusi i festivi, presso il PVP SISP di Ascoli Piceno, Via M. Federici c/o Ex-GIL;

Mercoledì mattina dalle ore 8 alle 13, esclusi i festivi, presso il PVP di Via Vittorio Veneto, San Benedetto del Tronto;

Giovedì mattina dalle ore 8 alle 13, esclusi i festivi, presso il PVP Casa della Gioventù di Ascoli Piceno;

Giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle 17, esclusi i festivi, presso il PVP SISP di San Benedetto del Tronto, Piazza Nardone 19.

Per la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) sono previsti i seguenti giorni di apertura, sempre su prenotazione, presso i Punti Vaccinali Ospedalieri di:- Ascoli Piceno il 9 e 23 febbraio 2023 dalle ore 11 alle 12;

San Benedetto del Tronto il 13 febbraio 2023 dalle ore 11 alle 12 (già previste 3 seconde dosi).

Le agende di prenotazione del mese di febbraio 2023 dei PVP e dei PVO sono regolarmente aperte. I cittadini potranno effettuare la prenotazione accedendo al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it<https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/>

Nel caso di una aumentata richiesta da parte della popolazione, sarà cura di codesta ATS l’apertura di ulteriori slot di prenotazione e la riorganizzazione al fine di garantire l’offerta vaccinale. Ulteriori informazioni riguardo la campagna vaccinale sono reperibili al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni