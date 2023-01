Fermo: A Magliano di Tenna grandi novità in arrivo nell'ambito dei servizi scolastici

1' di lettura

26/01/2023 - In attesa del nuovo Asilo Nido finanziato con 765.000,00 euro di fondi PRNN istruzione, dal prossimo anno scolastico 2023/2024, sarà attivato il servizio di prolungamento dell’orario della scuola d’infanzia con personale educativo dedicato.

“Avanti tutta, i bambini sono la nostra più grande risorsa ed è nostra responsabilità accompagnare le famiglie nel loro percorso di crescita dei figli con risposte efficaci ed attente alle loro necessità”- proclama il Sindaco di Magliano di Tenna Pietro Cesetti- per annunciare le grandi novità che investiranno questo settore.

“ Dopo la conferma del finanziamento a fondo perduto di 765.000,00 € dal bando PNRR-Istruzione, per la realizzazione di un Asilo Nido nel nostro comune, non ci fermiamo e puntiamo tutto sui servizi all’infanzia e sulla scuola. A grande richiesta, sin dal prossimo anno scolastico 2023/2024, sarà attivato il servizio di prolungamento dell’orario della scuola d’infanzia con personale educativo dedicato. che, grazie alla collaborazione con l’ISC di Monte Urano, sarà svolto nella stessa struttura scolastica della scuola d’infanzia dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Sulla stessa linea, sempre a supporto delle famiglie, continuerà il servizio del doposcuola e del servizio mensa per gli iscritti, una sorta di tempo prolungato che sta riscuotendo un grande successo e soddisfazione tra le famiglie, non solo maglianesi”.

Intanto, in attesa delle novità che andranno a concretizzarsi o stabilizzarsi, in tutte le aule sono appena stati ultimati i lavori di installazione degli impianti per l’areazione meccanica forzata, anch’essi interamente finanziati, in questo caso, dalla Regione Marche.