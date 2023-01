Fano: alla MeMo una riflessione sulla situazione in Iran, ospite l’attivista per i diritti umani Zahra Anbarestani

1' di lettura

26/01/2023 - Sarà la situazione in Iran il tema del nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo di incontri "Diritti umani, uno sguardo sul mondo - Testimonianze di giornalisti che raccontano un'umanità da scoprire" a cura della giornalista italo-siriana Asmae Dachan.

Ospite dell’iniziativa l’attivista iraniana per i diritti umani Zahra Anbarestani. L’appuntamento pubblico "La rivoluzione in Iran: le ragioni storiche e sociali", promosso dall'Università per la pace in collaborazione con Anpi Coordinamento Marche, Anpi sezione di Fano "Leda Antinori", associazioni “Giustizia e Pace” “Millevoci”, “L'Africa Chiama” e con il patrocinio del Comune di Fano-Assessorato alle Biblioteche è in programma sabato 28 gennaio alle ore 17,30 a Fano presso la Mediateca Montanari di Piazza Amiani.