Leonardi (FDI): "Continua l'opera del Governo a sostegno della ricostruzione e dei Comuni alluvionati"

1' di lettura

25/01/2023 - Mercoledì mattina la X Commissione del Senato, intitolata agli Affari Sociali e alla Sanità, ha espresso parere favorevole al provvedimento, di cui ero relatrice, riguardante una serie di misure a sostegno delle comunità terremotate e alluvionate delle Marche, che ora proseguirà il suo iter in aula.

Per quanto riguarda i comuni coinvolti nel cratere del sisma, verranno snellite le procedure ampliando i poteri del Commissario straordinario per la Ricostruzione prorogando inoltre gli incarichi degli uffici di ricostruzione. In relazione ai danni prodotti dall'alluvione del settembre 2022, invece, verrà resa più rapida la normativa degli interventi, che potranno essere approvati direttamente dal Commissario incaricato. Il Governo Meloni darà così risposte sempre più rapide e concrete a tutti quei marchigiani che hanno subito danni e perdite a causa delle calamità naturali e a tal proposito non vanno dimenticate anche le risorse economiche ingenti come i 400 milioni di euro stanziati per l'alluvione e resi ora ancora più agevoli per le amministrazioni locali. Sono molto soddisfatta di questo pacchetto di misure che vanno a intervenire su problematiche sensibili per il territorio marchigiano e, dopo anni di immobilismo prima e di una struttura farraginosa e troppo lenta poi, finalmente i cittadini hanno al loro fianco un Governo che mette la ricostruzione tra le priorità della Nazione, riducendo l'intervento della burocrazia.



Questo quanto dichiara Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marche e Segretario della X Commissione del Senato (Affari sociali)