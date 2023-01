Adriaticarace: parte da Riccione l'esperienza alla scoperta della Regione Marche

3' di lettura

24/01/2023 - Mai come in questi mesi si respira un assoluto desiderio di libertà, riscoperta e condivisione. Nel weekend dal 28 al 30 aprile, l’ADRIATICARACE è pronta ad accompagnare gli equipaggi partecipanti lungo un weekend di guida turistica attraverso i più scenografici scorci della Regione Marche. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che intendono esaltare il rapporto tra guida, eccellenze enogastronomiche ed un patrimonio naturalistico e artistico invidiato in tutto il mondo.

L’evento prenderà il via da Riccione, scegliendo se cominciare la propria esperienza

ADRIATICARACE dal venerdì sera, oppure dal sabato mattina. A seguito della fase di accredito, sarà il momento di un aperitivo di benvenuto presso l’esclusiva location del Grand Hotel des Bains, poco prima della cerimonia d’apertura e la conseguente cena (per coloro che sceglieranno il pacchetto completo). Il mattino del sabato comincerà la parte dinamica, con un itinerario attentamente studiato in maniera tale da consentire di scoprire le infinite bellezze della Regione, oltrepassando Pesaro, Fano e addentrarsi nell’entroterra, a caccia delle coinvolgenti curve che portano a Fossombrone e sul Passo del Furlo. Destinazione di arrivo per il pranzo in quel di Castelraimondo. A questo punto, ciascun equipaggio potrà scegliere se godersi il meritato relax presso la splendida struttura di Borgo Lanciano, oppure divorare ancora un po’ di asfalto e far rientro poco

prima di cena. La domenica si riparte in direzione della costa adriatica, per la precisione verso Porto Recanati, attraversando poi Ancona, Fano e Pesaro e rientrando presso il prestigioso Grand Hotel des Bains di Riccione per il pranzo finale, le premiazioni e i saluti. Oltre 400 chilometri che consentiranno di entrare in sintonia con le location più celebri della Regione, ma anche con quelle meno conosciute e che meritano assolutamente di finire sul radar di ogni viaggiatore che si rispetti.



Riflettori puntati ovviamente sulle auto partecipanti, pronte a scrivere un nuovo bellissimo capitolo nell’album dei ricordi dei propri conduttori e accompagnatori.

L’ADRIATICARACE è il primo di una serie di driving tour itineranti volti alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio, delle realtà locali e di un patrimonio paesaggistico invidiato in tutto il mondo. Prendervi parte permetterà di vivere un’esperienza unica, dove tutto è organizzato al fine di offrire agli equipaggi la possibilità di pensare ad una cosa soltanto: guidare. Il fattore divertimento è infatti garantito da un itinerario suddiviso su diverse tappe, favorendo strade poco trafficate e ricche di curve, segmentando sui vari giorni le tratte previste.

Per questo motivo potranno prendervi parte drivers di ogni tipo, ciascuno dei quali scoprirà gli incredibili tesori custoditi dalla Regione Marche.

Per prendere parte a questa edizione di ADRIATICARACE basta inviare la propria candidatura compilando l’apposito form di iscrizione e comunicando i propri dati ed eventuali particolari necessità che l’Organizzazione sarà lieta di soddisfare in maniera da rendere questo weekend lo speciale momento in cui guidare assume tutto un altro sapore.