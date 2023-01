Camerino: Prosegue l'allerta meteo nelle Marche: rischio valanghe di livello "giallo" sui Sibillini

1' di lettura

23/01/2023 - Emessa nuova allerta su tutte le Marche con validità dalle 14:00 di oggi fino alle 24:00 di domani martedì 24 gennaio 2023 per criticità idrogeologica e idraulica di livello giallo e criticità rischio valanghe di livello giallo sulle zone di allertamento dei Monti Sibillini e della Laga marchigiana.

Alle ore 12:00 di oggi la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base dei bollettini di criticità idrogeologica ed idraulica e di criticità e rischio valanghe prodotti in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, in estensione temporale dell'allerta attualmente in corso emesso un nuovo messaggio di allertamento su tutte le Marche con validità dalle ore 14:00 di oggi fino alle 24:00 di domani martedì 24 gennaio 2023 per criticità idrogeologica e idraulica di livello giallo e criticità rischio valanghe di livello giallo sulle zone di allertamento dei Monti Sibillini e della Laga marchigiana.