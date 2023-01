Guasto al sistema digitale del servizio sanitario regionale, possibili disagi

1' di lettura

22/01/2023 - Da venerdì 20 gennaio il sistema informatico del servizio sanitario regionale è stato interessato da un guasto verosimilmente determinato dall’attivazione casuale dell’impianto antincendio, durante un intervento di manutenzione ordinaria da parte della società incaricata.

Risultano danneggiate alcune unità di dischi magnetici e un gruppo di Unità di crisi di tecnici specializzati è stato costituito ed è operativo ininterrottamente da venerdì per il ripristino del sistema predetto. Da ieri sera alcuni sistemi sono stati ripristinati e sono pienamente funzionanti, per altri, le attività sono più complesse e quindi richiedono ulteriore tempo. Concorrono a ristabilire il sistema tecnici della Tim e delle altre Aziende fornitrici dei servizi appaltati dalla Regione Marche. I disservizi si manifestano sotto vari profili, poiché in mancanza dell’informatica, una parte delle prestazioni deve essere rendicontata attraverso l’utilizzo del cartaceo.

L’Unità di Crisi è composta da: la D.ssa Serena Carota dirigente del servizio informatico della Regione, il dott. Marco De Marco del servizio informatico dell'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Ing Cristiana Sisti del servizio informatico dell'AST di Ancona