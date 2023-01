Whirlpool, sen. De Poli (UDC): "Servono garanzie su livelli occupazionali, Governo sta seguendo vicenda con massima attenzione"

1' di lettura

19/01/2023 - “Con l’accordo siglato martedì tra Whirlpool e il gruppo turco Arcelik si rendono necessarie garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali. Ho espresso al Governo le preoccupazioni e ringrazio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha assicurato il suo impegno ad aprire un tavolo.

Il nostro obiettivo è il mantenimento dei siti produttivi in Italia, come ad esempio a Fabriano e Comunanza, nelle Marche. L’Esecutivo sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e, come è stato reso noto lunedì, si svolgerà un tavolo al Ministero con i rappresentanti dell’azienda e i nuovi investitori”. Così il senatore UDC Antonio De Poli.